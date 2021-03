A Romániában élő külföldiek már interneten is regisztrálhatnak az oltásra

Az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai jogosultak ingyenes vakcinára.

A román személyi számmal nem rendelkező, az országban jogszerűen tartózkodó külföldiek előtt is megnyitják a koronavírus elleni oltáskampány előjegyzési portálját - jelentette be keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghita katonaorvos, a kampány koordinátora. A román okmányokkal nem rendelkező külföldiek eddig csak telefonon keresztül foglalhattak időpontot. Április 10-től maga a portál hoz létre számukra a regisztráció során egy egyedi azonosító számot, amely az általuk csatolt külföldi - a vakcina beadásakor felmutatandó - személyazonossági okmánnyal együtt lehetővé teszi számukra, hogy az internetes felületen foglaljanak oltási időpontot vagy feliratkozzanak valamely oltóközpont várólistájára. Romániában az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai jogosultak ingyenes vakcinára, valamint azok a - harmadik országokból érkezett - külföldi állampolgárok, akik érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Romániában. A külföldiekre is az oltási stratégiában meghatározott elsőbbségi elvek érvényesek. Gheorghita szerint az oltáskampány harmadik, a teljes lakosságot megcélzó szakaszának megnyitása óta viszonylag állandó - 750 ezer körüli - a várólistákra feliratkozottak száma annak ellenére, hogy közülük közben több mint 300 ezer embert értesített a rendszer, hogy sorra került és 70 százalékuk elő is jegyezte magát az oltásra. Az oltáskampány koordinátora szerint ez nem azt jelenti, hogy csak 750 ezren akarják beoltatni magukat: van aki újabb oltásközpontok megnyitását vagy más vakcinatípus megjelenését várja, esetleg arra vár, hogy a családorvosi rendelőben kaphassa meg az oltást. Gheorghita ezzel vélhetően Florin Citu miniszterelnök burkolt bírálatára reagált, aki szerint folyamatosan gyorsul az oltáskampány, amelynek üteme a jelenlegi napi 50-60 ezerről akár 100 ezerre emelkedhet, és nem szeretné, ha abba a helyzetbe kerülnének, hogy nem lesz kinek beadni az áprilisban érkező 4,5 millió dózist. Az előjegyzési portál interaktív térképén minden oltóközpontnál feltüntették, milyen vakcinatípust használnak, április közepétől pedig a családorvosok is bekapcsolódnak a kampányba. Az általuk beadandó vakcinákra már nem a központi portálon, hanem a rendelőben kell majd feliratkozni, de az immunizáció adatait mindenütt bevezetik az országos oltási regiszterbe. Romániában várhatóan szerdán haladja meg a kétmilliót a beoltottak száma, több mint egymillióan már mindkét dózist megkapták. A beoltottak közül 13 416-an mégis megfertőződtek, miután megkapták az első adag vakcinát, 1859-en pedig annak ellenére kapták el a fertőzést, hogy mindkét adagot megkapták.