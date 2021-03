Szijjártó újabb 250 ezer orosz vakcinaszállítmányt jelentett be

Nem elég a 300 milliárd forintért megrendelt 16 ezernyi berendezés, nemrég több helyről is újabbakat rendeltek.

Magyarországon több mint 16 ezer – az állam által 300 milliárd forintért beszerzett – lélegeztetőgép van raktáron , de még érkeznek újabbak is – írja átfogó összeállításában a 24.hu arról, hogy a világraszóló központi raktárkészlet ellenére léteznek újabb, egyéni megrendelések is. Kiemelték: az uniós közbeszerzési értesítő szerint a Debreceni Egyetem március elején szerződött négy darab lélegeztetőgép szállítására. Az üzletet a Hoge Systems Szolgáltató Kft. nyerte el, ez egyike azoknak a szerencsés cégeknek, amelyek a nagy állami „fürkészésben” is részt vehettek. Csakhogy ezúttal azonban más volt az ár: a négy gépért összesen nettó 16,3 millió forintot fizetett az egyetem. Mint a hírt elsőként közlő napi.hu kiszámolta, ez azt jelenti, hogy negyedáron teljesítette a debreceni megrendelést a kft. az állami bevásárlás átlagához képest. A gépeket az egyetem egy 2019-ben elbírált és megítélt támogatásból szerzi be, mondván azt a pénzt csak erre költhetik el. Mint kiderült, nem ez az egyetlen eset: február végén adott fel ajánlati felhívást például a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház egy darab gépre. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ pedig januárban szerződött egy Oxylog 3000 plus lélegeztetőgép megvételére. Az eredményhirdetés szerint a Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett a nyertes, amely az eredetileg 3,6 millió forintra becsült beszerzési árnál olcsóbban, 2,7 millióért vállalta a szállítást. A 24.hu megjegyezte azt is, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tavaly decemberben kötött szerződést a Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel. Az eredményhirdetésben 231 millió forintos ajánlat szerepelt, a cég 28 lélegeztetőgép szállítását vállalta különböző kórházaknak. Eredetileg ennél olcsóbb, 215,2 millió forintos árral kalkulált a kórházellátó, ez de még így is olcsóbb a tavaly tavaszi ügyletek átlagáránál. Felidézték továbbá: Magyarország világbajnok a lélegezetőgép-importban és a beszerzési árban is – ez már nyáron, a 444 cikkei nyomán világossá vált. 16 ezer gépet rendelt az állam központilag, ami durván a nyolcszorosa annak a mennyiségnek, aminek a működtetéséhez szakképzett személyzet áll rendelkezésre. A kikért szerződések alapján a bevásárlás összesen úgy 300 milliárd forintot vitt el. Ugyanakkor a portyázó cégek által beszerzett rengeteg lélegeztetőgép nagy részét fel sem szerelték, raktárra volt szükség a tárolásukra további uniós és hazai közpénzből, és a kormány egyelőre túladni sem tud rajtuk, ezért jobb híján kisebb tételeket ajándékoz el, nemrég például Ugandát segítette meg.