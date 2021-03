Kigyulladt egy devecseri raktárépület (videó)

Az ügyészség vádirata szerint elzárás várhat a büntetett előéletű brutális állatkínzóra.

Vádat emeltek egy kecskeméti férfi ellen, aki 2019 tavaszán seprűnyéllel megvert és megvakított egy kutyát, valamint baltával bántalmazta saját pónilovát is – közölte szerdán Gyugyi Csilla Bács-Kiskun megyei főügyész. Közleménye szerint a vádlott egy este ittasan gyalogolt, amikor észrevett egy udvarról kiszökő kutyát. Amikor a kutya visszament az udvarra, a férfi követte, s egy seprűnyéllel az állat fejét és testét nagy erővel többször megütötte, majd távozott. A bántalmazás miatt az állat a bal szemét elvesztette, és koponyacsontja is eltört, sérüléseinek súlyossága miatt pedig az állatorvosnak el kellett altatnia. A vádlott saját pónilovát is bántalmazta, amikor szintén ittasan feldühödött, és fejszével sebesítette meg a ló hátát. A bántalmazás a kutyának és a lónak is nagy fájdalmat, különös szenvedést okozott. A Kecskeméti Járási Ügyészség állatkínzás miatt emelt vádat a férfi ellen, és elzárás kiszabását, valamint a balta elkobzását indítványozta. A büntetett előéletű férfi szabadlábon védekezik.