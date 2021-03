Fekete sztárok népszerűsítik a Covid-védőoltást

A feketéknek szóló akció szellemi atyja az egyik legfelkapottabb brit humorista és író, Sir Lenny Henry.

Két platformon, széles körben népszerűsített nyílt levélben és valamennyi nagy nézettségű tévécsatornán sugárzott videón is felemelte hangját az Egyesült Királyság néhány jól ismert fekete személyisége, hogy rávegye közösségét a Covid-védőoltás elfogadására. A hangzatos üzenet arra próbálja rávenni a színesbőrű lakosságot, hogy szakemberektől, például brit, afrikai és karibi orvosoktól, tudósoktól, és ne hozzá nem értőktől szerezzenek be információkat a vakcináról. "Azt szeretnénk, hogy biztonságban legyetek, és ne kerüljetek hátrányba" - szól a figyelmeztetés. A celebek emlékeztetik társaikat: "míg a többi közösség összetöri magát, hogy megkapja az oltást és milliók vannak már túl a vakcináción, közösségünk egyes fekete tagjai óvatosabbak". Az akció szellemi atyja az egyik legfelkapottabb brit humorista és író, Sir Lenny Henry, részvevői közé pedig olyan hírességek tartoznak, mint

Chiwetel Ejiofor, aki a 12 év rabszolgaság című Oscar-díjas filmben Solomon Northupot alakította,

Marolie Blackman írónő, korábbi "koszorús gyermekirodalmár",

Adjoa Andoh, a Bridgerton filmsorozat egyik főszereplője,

Doreen Lawrence, a felsőház tagja, az 1993-ban egy kelet-londoni buszmegállóban meggyilkolt tinédzser, Stephen Lawrence édesanyja,

Denise Lewis sportkommentátor, a sydney-i olimpia aranyérmese hétpróbában,

vagy Sir Garth Crooks volt futballista.

Az édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, nagybátyáknak, nagynénéknek, testvéreknek és más rokonoknak címzett levelet az Országos Statisztikai Hivatal nemrégiben nyilvánosságra hozott számai ösztönözték. Ezekből az derült ki, hogy míg a 70 éven felüli fehérbőrű lakosság 91,3 százaléka követte az NHS egészségbiztosító védőoltásra szóló behívóját, addig ugyanebből a korosztályból a fekete afrikaiaknak csak 58,9 százaléka, a Karib-tengeri országokból származó feketéknek pedig 68,7 százaléka élt a lehetőséggel. Hasonlóan alulreprezentált az Egyesült Királyság ázsiai kisebbsége, amely 73-74 százalékban tartotta fontosnak, hogy beoltassa magát. A vakcina iránti bizalmatlanságnak vallási megnyilvánulásai is vannak. A legalacsonyabb arányban, 72,3 százalékban a muzulmánok képviseltetik magukat az oltóközpontok előtt, de 78,1 százalékos arányukkal a buddhisták sem tülekednek a vakcinák nyújtotta védelemért. A The Times napilap a kezdeményezés kapcsán idézi Robert Dingwallt, a Nottingham Trent Egyetemen szociológusprofesszorát, aki szerint több törődést igényel a fekete afrikai gyökerekkel rendelkező lakosság ahhoz, hogy bízni tudjon a kormányban. Példaként említi, hogy e réteg idősebb és mozgássérült tagjai nehezebben jutnak el az oltóközpontokba.

Véletlen egybeesésként szerdán egy nagyon is optimista jelentést tettek közzé. A 264 oldalas, a Boris Johnson kormányfő által létrehozott Fajok és Etnikai Különbségek Bizottsága által jegyzett dokumentum azt állítja, hogy Nagy-Britannia "példaképként szolgálhat más, fehér többségű országok számára".