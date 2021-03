Moldovában lassan összeomlik az egészségügy

Beugranak a covid-osztályra beteget cipelni a brit tűzoltók

Portsmouth és Hampshire megye négy kórházában önkéntes műszakokat vállalnak a helyi tűzoltók. Az oltási programban is segít a tűzoltóság, de a koronavírus-osztályokon inkább elkél az olyanok segítsége, akik hozzá vannak szokva a stresszhez, fegyelmezettek és fizikailag is képesek betegeket forgatni. A két megye kórházaiban egyelőre 27 tűzoltó szolgál, de hamarosan az is lehet, hogy csökkentik a számukat, mivel az Egyesült Királyságban a járvány harmadik hullámának csökkenésével az egészségügyre nehezedő nyomás is enyhül.