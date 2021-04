Szilágyi Péter a szülei között aludt, mielőtt agyonverte apját egy kalapáccsal

Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

Tűz ütött ki egy raktárépületben Devecserben, a Szent Imre utcában – adta hírül a katasztrófavédelem . Közleményük szerint gumi és műanyabálák égnek nagyjából ezer négyzetméteren egy kétszer akkora alapterületű raktárban, a lángok pedig a szomszédos épületre is átterjedtek. Elsőként az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahová aztán a pápai, a veszprémi és a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult. Munkagépek is a helyszínre tartanak. A környéken gomolygó sűrű füstről a Veol.hu tett közzé képeket és videót: