A dél-afrikaihoz hasonlító vírusvariánst azonosítottak Brazíliában

A világszervezet szerint mindenki az olcsóbb vakcinákra vár.

A koronavírus elleni oltási kampány lassúságát vetette az európai országok szemére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai irodájának a vezetője csütörtökön, kiemelve, hogy az elhúzódó vakcinálás tovább súlyosbítja a járványhelyzetet. Az oltás a járvány elleni küzdelem leghatékonyabb módja – szögezte le Hans Kluge sajtóközleményében, amelyben arra is figyelmeztetett, hogy a kontinensen az elmúlt öt hétben jelentősen megnőtt az igazolt fertőzöttek száma. Óriási különbségek vannak az egyes vakcinák előállítási költségei és az árai között, de amikor az EU megkötötte a nagy közös üzletet, még nem lehetett tudni, melyik oltóanyag készül el előbb. Most mindenki arra vár, hogy az olcsó vakcina is engedélyt kapjon.



“A térség helyzete hónapok óta most a legaggasztóbb”