Karácsonyék levelet írtak Gulyás Gergelynek

A korlátozásokat követő intézkedések nem enyhítések, hanem észszerűsítések lesznek.

Magyarországon nagy sebességgel terjed a vírus, nem az a kérdés, hogy hány embert oltottak be, hanem az, hogy hogyan csökken a fertőzöttek száma - jelentette ki Pusztai Erzsébet az ország újranyitásával kapcsolatban. Az infektológus az ATV-ben emlékeztetett, hogy a járványügyi görbe tetőzését mindig csak utólag lehet megállapítani, addig csak feltételezések lehetnek. Hozzátette: akkor lehet azt mondani, hogy tetőzünk, ha nem növekszik tovább a fertőzöttek száma. Pusztai Erzsébet szerint árilis 8-ig biztosan maradnak a korlátozások, de az azt követő intézkedések sem enyhítések, hanem észszerűsítések lesznek. A boltok esetében régóta mondják, hogy nem az a lényeg, hogy mikor zár be, hanem mennyien vannak ott - tette hozzá. Szerinte az iskolanyitás sem látható, hogy valóban megtörténhet-e, nem biztos, hogy április 19-én nyitni lehet. Az infektológus beszélt az angliai változatról is, amely sokkal fertőzőbb - nagyobb mennyiségben, hosszabb ideig ürítik a fertőzöttek, illetve fiatalabbaknál is súlyos tüneteket okoz. Ha valaki enyhébb változatban átesik a fertőzésen, egyáltalán nem biztos, hogy valódi védettsége alakul ki, ráadásul az új angliai változat nagyobb mennyiséggel képes fertőzni - mondta Pusztai. Hozzátette: arról már vannak adatok, hogy egyáltalán nem mindegy, mekkora mennyiségű vírussal fertőződünk meg, ha nagyon sokkal, annak a következményei is súlyosabbak. Pusztai emlékeztetett: a jelenlegi oltásokat 16 éves kor felett lehet használni, és több gyógyszergyártó dolgozik azon, hogy gyerekeknek is lehessen adni. Meggyőződése, hogy ez az oltás is a gyerekeknek adható kötelező oltássá fog válni, mivel a gyerek sem védettek teljesen a súlyos következményekkel szemben. Ha elég megfigyelési időnk lesz, fogjuk látni, hogy melyik vakcina a leghatékonyabb, véd leghosszabb ideig illetve a legtöbb variánssal szemben. Kérdés, hogy az újabban mutálódó vírusokra milyen arányban nyújtanak védelmet. Pusztai végül kijelentette, hogy a vírus közöttünk is marad, de a betegség majd megszelídül az oltás és a jó kezelések következtében.