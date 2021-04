Máris hivatalba lépett az új kormányfő Szlovákiában

Ausztria megkerülheti az Európai Gyógyszerügynökséget az orosz oltóanyag beszerzésekor. Brüsszel figyelmeztette Bécset.

Nem igazán lelkesedik az Európai Unió Ausztria azon terveiért, miszerint a bécsi kormány az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által nem jóváhagyott orosz oltóanyagból, a Szputnyik V-ből vásárolna. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter elismerte, hogy kaptak egy ajánlatot az orosz féltől és egymillió dózis vásárlásáról tárgyalnak. Elmondta, jelenleg minden lehetőséget számba vesznek, hogy mielőbb beoltsák az osztrákokat a koronavírus ellen. Ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy minden Ausztriában alkalmazott oltóanyagot alaposan meg kell vizsgálni és annak hatékonynak kell lennie. Az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetője, Christa Wirthumer-Hoche az osztrák közszolgálati csatornában, az ORF-ben még március elején arra kérte az európai uniós tagországokat, hogy tartózkodjanak a Szputnyik V engedélyeztetésétől mindaddig, amíg az ügynökség nem vizsgálta meg biztonságosságát és hatékonyságát. Akkor azt is elmondta, hogy az oltóanyag folyamatos értékelését, megkezdték az orosz gyártótól érkeznek adatcsomagok, amelyeket az európai minőségi, biztonságossági és hatékonysági normák szerint vizsgálnak meg (ezt nevezik szakszóval rolling review-nek). Amennyiben minden előírásnak megfelelt, akkor engedélyezik a vakcina alkalmazását. Az Európai Unió országai közül elsőként Magyarország kezdte alkalmazni a Szputnyik V-t, nem törődve az EMA véleményével, majd Szlovákia is jelentős mennyiséget vásárolt belőle. Mivel Igor Matovic volt kormányfő a lépését nem egyeztette a koalíciós partnerekkel, ezért kormányválság alakult ki, a miniszterelnök pedig vasárnap lemondott. Az orosz vakcina engedélyeztetése Németországban is téma. Markus Söder bajor miniszterelnök, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke nemrégiben a Passauer Neue Presse című lapban a Szputnyik V mielőbbi engedélyeztetése mellett foglalt állást, egyúttal kifejtette, tanulni kell a múlt hibáiból. Ezzel az oltóanyagok nem éppen gördülékeny uniós beszerzésére gondolt. Bodo Ramelow, Türingia balpárti miniszterelnöke pedig úgy fogalmazott, úgy véli, a lehető legtöbb oltóanyagból kellene vásárolnia Németországnak, és ezt nem azért mondja, mert orosz vakcináról van szó. (A tartományi kormányfőt rendre oroszpártisággal vádolják.) Mindezektől függetlenül elképzelhetetlen az, hogy Berlin az EMA megkerülésével engedélyeztetné az orosz oltóanyagot. Az orosz vakcina európai engedélyeztetése, az oltóanyag-szállítása és a közös gyártás lehetősége is szóba került Angela Merkel, Emmanuel Macron francia elnök és Vlagyimir Putyin elnök kedd esti videokonferenciáján is. Mindenképpen váratlan fordulat lenne, ha Bécs tenne egy ilyen lépést. Annál is inkább, mert Sebastian Kurz kancellár többször is kiemelte, hogy az orosz oltóanyag szállításának feltétele, hogy az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagyja az alkalmazását. Kedden ugyanakkor már azt közölte, hogy az oltóanyag beszerzésénél a geopolitikai tényezők nem játszanak szerepet. Kurz már február 26-án közvetlen megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Szputnyik V esetleges szállításról. Ezt követően a két ország illetékes hatóságai is felvették egymással a kapcsolatot. Mint az osztrák sajtó írta, amennyiben megállapodásra jutnak a felek, már áprilisban 300 ezer, májusban 500 ezer, június elején pedig 200 ezer adag érkezhet a Szputnyik V-ből. A kormány ugyanakkor még nem döntött arról, hogy valóban vásárol-e a vakcinából. A bécsi egészségügyi minisztérium egyelőre szkeptikus a beszerzést illetően. Az EMA figyelmeztetett arra: még nem is érkezett hivatalos kérelem a Szputyik V uniós bejegyeztetésére. Az Európai Bizottság egy szóvivője azt közölte, hogy az oltóanyag rendkívüli engedélyeztetése esetén „vállalni kell a következményeket”. A felelősség ez esetben ugyanis már nem a gyártót, hanem a tagországokat terheli. Mint a Der Standard emlékeztet rá, az Európai Unióban április 19-től alkalmazhatják a Johnson & Johnson egydózisú vakcináját, amiből Ausztria összesen 2,5 millió adagot rendelt. Az oltóanyag nagy előnye, hogy 2-8 Celsius fokon is elég raktározni. A Politico internetes portálja megjegyezte, Kurz kancellár nagy nyomást helyezett az Európai Bizottságra, hogy a megállapodásban rögzített mennyiségnél Ausztria többet kapjon. Azzal is fenyegetőzött, hogy megvétózza a Pfizer/BioNTech vakcinájából 100 millió dózis vásárlását, amelynek az év vége felé kellene megérkeznie. A bécsi kancellári hivatal tagadta a portál állítását.