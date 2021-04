Kitiltják a nagy tengerjárókat Velence központjából

Nem tudni, miért, kopog a csőrével az ajtókon vagy csapkodja a postaládák ajtaját. Kárt nem tesz, de nagyon idegesítő az akár órákig is tartó zajongás.

Évek óta megkeseríti egy hattyú az angliai Northampton lakóinak életét. A madár a csőrével kopog a bejárati ajtókon vagy csapkodja a levélbedobó nyílások ajtaját, akár órákon keresztül is – írta a Fox News alapján a 24.hu . Azt pontosan nem tudni, hogy a hattyú miért zajong. Egy helyi lakos, Stephen Legg azt mondta, a madár hét-nyolc éve költözött a közelbe a párjával, de csak öt éve kezdett el az ő ajtaján is zajongani. A férfi hozzátette: nem okoz kárt, csak nagyon idegesítő. Legg azt is elmondta, soha sem adott enni a hattyúnak, ezért nem érti, miért megy vissza folyton a madár a házához. Próbált már mindenféle madárriasztót felszerelni, de egyik sem vezetett eredményre. A BBC közzétette egy környékbeli nő, Wendy Howard videóját, és azt írta, valószínűleg a területét próbálja védeni a madár, vagy élelemhez próbál így jutni. Az RSPB nevű állatvédő szervezet azt tanácsolta, próbálják meg az élőhelye, a víz közelében etetni a madarat. Nemrég megírtuk , hogy a brit fővárosi nyugati részén fekvő Hertfordshire lakóit pedig több nandu tartja rettegésben. Az eredetileg Dél-Amerikából származó röpképtelen állatok az utcán, a házak között barangolnak. A strucchoz hasonló, akár másfél méteresre is megnövő madarak akár 80 km/h-s sebességgel is tudnak futni. A helyi hatóságok azt ajánlották az embereknek, ne közelítsék meg az állatokat, és legyenek óvatosak, amikor a kutyáikat sétáltatják, mert a madarak agresszívvé válhatnak. Nem tudják, hány nandu kószál szabadon London külvárosának utcáin, de a becsléseik szerint akár húszan is lehetnek.