Eltűnt egy asszony a kisvárdai kórházból

Az ügyészség kevesli a brutális gyilkosra első fokon kiszabott 17 éves fegyházbüntetést.



Három hét házasság után megölte a feleségét az a férfi, akivel szemben most a Győri Fellebbviteli Főügyészség a vádlottra első fokon kiszabott 17 év fegyházbüntetés súlyosítását, az ítélet megváltoztatását indítványozza – derült ki az ügyészségi portálon olvasható közleményből. A Tatabányai Törvényszék nem jogerősen a férfit 2021. február 26-án különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt nemcsak 17 év fegyházbüntetésre ítélte, hanem 8 évre a közügyektől is eltiltotta. Ám mindez a másodfokú ügyészség szerint nem elegendő:

„a feleségét különös kegyetlenséggel megölő vádlottal szemben hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása szükséges és indokolt, arra is figyelemmel, hogy három kiskorú gyermek maradt árván”.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott feleségül vette a három kiskorú gyermekét nevelő sértettet, akikkel az édesanyjával közösen lakott ingatlanában kialakítandó önálló lakrészben kívánt együtt élni, sőt még az úgynevezett babaváró hitelt is megigényelték. A bíróság azt is megállapította, hogy a vádlott édesanyja nemcsak a házasságkötést, hanem azt is ellenezte, hogy a menye odaköltözzön. Az újdonsült férj pedig egyaránt meg akart felelni édesanyja és felesége elvárásainak, ám ez „pszichésen zavart állapotot eredményezett nála”, és a feszült idegállapota miatt szorongásoldó hatású gyógyszert szedett. A mézesheteiket töltő házasok brutális emberölést megelőző éjszakát a sufniban töltötték, és a vádlott másnap csak egyedül ment át édesanyjához ebédelni.