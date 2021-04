267 halálos áldozatot követelt a járvány, 9055 az új fertőzöttet regisztráltak

Istenes László, a TV2 Mokka című műsorának műsorvezetője nyerte el a posztot.

Istenes László, a TV2 Mokka című műsorának műsorvezetőjeként is dolgozó 57 éves kommunikációs szakember egy Instagramon közzétett fotó mellett jelentette be, hogy kinevezték a felcsúti Puskás Akadémiához kommunikációs igazgatónak – szúrta ki a Media1 . A műsorvezető kinevezése már látható is a Puskás Akadémia weboldalán. Istenes László színes médiakarriert tudhat maga mögött, dolgozott a néhai TV3-nál, az MTV-nél (többször is), az InfoRádiónál, az RTL Klubnál (többször), a Klubrádiónál, és ugyancsak többször a TV2-nél - írja róla a Media1. Mostanában a TV2-n reggeli ébresztőműsora mellett a Dancing with the Stars című táncos showban láthatták őt a csatorna nézői.