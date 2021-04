Rendőrségi ügy lett az elitiskolák szexbotrányából

Világszerte példaképnek tartott brit iskolák hírneve omlott össze az elmúlt napokban, amikor tömeges zaklatás, molesztálás és nemi erőszak történetei kerültek fel az Everyone's Invited, (Mindenki meghívott) elnevezésű honlapra.

Az eseteket olyan, oktatási szempontból kiváló, bejárós és bennlakó iskolákban követték el, mint a királyi családtagokat (köztük Vilmos és Harry herceget) képző és a szigetországnak húsz miniszterelnököt, utoljára Boris Johnsont adó Eton College, a dél-londoni Dulwich, a wimbledoni King's College, a belvárosi Westminster iskola, vagy a Latymer Upper School, mely növendékei közül első helyen általában Hugh Grant filmsztárral szokott dicsekedni. A kampányt, amelyre a közvélemény csak most figyelt fel, még 2020 nyarán indította el a 22 éves Soma Sara. A fiatal aktivista most ezt írta egy napilapban: "A társadalom uralkodó gondolatvilága, viselkedése és hozzáállása miatt a szexuális erőszak normálisnak és triviálisnak számít. Amikor a nőellenes megjegyzések, szexuális zaklatások és intim fotók megosztásának gyakorlata általánosan elfogadhatóvá válik, az iskolatársak közötti agresszió csúszós lejtőjén a következő lépés maga a nemi jellegű támadás és erőszak." Szerinte a probléma egész Londonra jellemző, nem pusztán az iskolákra. Fiúk, lányok, szülők, tanárok, gyakran nem is tudatosan tartják életben ezt a jelenséget azzal, hogy az áldozatot hibáztatják és hallgattatják el, mintha ő provokálta volna ki a történteket. Az Everyone's Invited ötletgazdája "kiábrándítónak" tartja, hogy a reflektorfény egy-egy iskolára, a népesség egy bizonyos szektorára, sőt egyénekre irányul. Így felmerül annak kockázata, hogy az egyes esetek tűnnek anomáliáknak, miközben mindez nem ritkaság: a nemi erőszak kultúrája mindenütt jelen van és mindenkit érint. A talán leginkább fókuszba került iskola a Dulwich College, amelynek tanulója volt a felfedező Ernest Shackleton, az író PG Woodhouse, a színész Chiwetel Ejiofor és a Brexit szellemi atyja, Nigel Farage is. A varázslatos környezetben elterülő tanintézet volt az első, amely két diákját is feljelentette a rendőrségen. Igaz, csak miután kiderült, hogy Joe Spence igazgató a közeli magániskolák 160 tanulója által aláírt levélből már 2016-ban pontosan tudhatta, hogy intézménye "a szexuális ragadozók melegágyának számít". Egy volt diák azóta vastag dossziét állított össze több száz névtelen panaszos sérelmeiből. A Scotland Yard által felállított külön egység vezetője, Simon Bailey attól tart, hogy a magán- és állami iskolák vezetői hírnevük megőrzése érdekében titokban tartották a közösségi programok során és házibulikon elkövetett szexuális kihágásokat. Így az elkövetők az egyetemeken is folytathatják bűncselekményeiket. A panaszok bejelentésére most országos segélyvonalat hoznak létre, amely hasonlóan működik majd, mint a labdarúgó edzők által fiatal fiúk ellen elkövetett zaklatásokat felderítő, nemrégiben lezárult eljárás. Utóbbi egyik fő bűnösét, Barry Bennellt, többek között a Crewe Alexandra és a Manchester City volt edzőjét 34 évi börtönre ítélték. Új szempontokat vetett föl a középiskolai igazgatókat képviselő szakszervezet főtitkára, Geoff Barton. Szerinte a szülők dolga is, hogy gyermekeikkel megtárgyalják az erkölcsi normákat, viselkedésüket, a közösségi médiának nagyobb gondot kell fordítaniuk platformjaikra, az igazságszolgáltatásnak pedig igazolnia kell, hogy lehet benne bízni és eljár a szexuális erőszakoskodókkal szemben.