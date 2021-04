Karácsony Gergely: Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt és vegyék fel a vakcinát

A kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2022 nyarára készül el, a kivitelezési munkálatok pedig 2023 őszére, illetve 2024 nyarára fognak befejeződni.

Március végén elindult a közbeszerzési folyamat, ezzel hivatalosan is elkezdődött a Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti felújításának utolsó tervezési fázisa – tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A nyertes ajánlattevőnek kell majd elkészítenie a Duna-part említett szakaszának módosított felújítási tervdokumentációját és a kiviteli terveket, illetve megszereznie az építéshez szükséges engedélyeket. A főváros tavaly többször is hosszabb időre megnyitotta a pesti alsó rakpartot a gyalog és kerékpárral közlekedőknek, és erről online kérdőívet indított a rakpartok jövőjéről. A 3500 válaszadó 75 százaléka szerint a rakpart elsődleges szerepe a kikapcsolódás biztosítása kellene legyen, és csak 21 százaléka szerint az autós közlekedés biztosítása. Még a jellemzően gépkocsival közlekedők 53 százaléka is a kikapcsolódást jelölte a rakpartok elsődleges szerepének, míg az autóval nem közlekedőknek 91 százaléka gondolta ezt hasonlóan. A válaszok alapján a legnagyobb igény a Dunára telepített stégek mellett több zöldfelületre, árnyékot adó fára és pihenőhelyre (89 százalék), a kerékpározásra és rollerezésre alkalmas felületek kialakítására (79 százalék), és akadálymentes rakpartra (82 százalék) van szükség. A RAK-PARK projekt célja, hogy felülvizsgálja az évtizedek óta változatlan forgalmi rendet és a közterületek funkcióit. Azt írták, hogy a fejlesztéssel javulnak a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételei, illetve kicserélik a leromlott állapotú burkolatokat is, emellett több zöldfelületet alakítanak ki. Közölték azt is, hogy a rakpartok fejlesztésének megvalósítását a kormány átvállalta a Fővárosi Önkormányzattól. A jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2022 nyarára készül el. A kivitelezési munkálatok pedig tervezetten két ütemben – 2023 őszére, majd 2024 nyarára – fognak befejeződni.