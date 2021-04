Félnek a rabok és hozzátartozóik, hogy a koronavírus berobban a börtönökbe

A szakszervezet szerint a háziorvosokat sem tájékoztatták megfelelően az oktatási-nevelési dolgozók soron kívüli oltásáról.

Csütörtök óta tart a korábban regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása, vegyes tapasztalatokkal. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) számos visszajelzés érkezett az érintettektől, akik arról számoltak be: maga az oltás a legtöbb esetben rendben zajlott, nem alakultak ki sorok és hosszú várakozási idő. Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője lapunknak szintén azt mondta, Pécsen is "flottul" ment az oltás. Ugyanakkor akadtak technikai hibák. Például többen jelezték, hogy második oltásuk időpontját a májusi írásbeli érettségi vizsgák egy-egy napjára kapták, ami az érettségi lebonyolításában résztvevő tanároknak okozhat kellemetlenséget. Nagy Erzsébet szerint az is kiderült, hogy a háziorvosokat nem vonták be, nem tájékoztatták megfelelően a pedagógusok kampányszerű oltásáról, nem egy esetben történt meg ugyanis, hogy valaki a háziorvosától, illetve a központi értesítő rendszeren keresztül is kapott behívót. Ennek az ellenkezője is előfordult, többen ugyanis, bár regisztráltak, semmilyen értesítést nem kaptak. Ezt az intézményvezetőjük felé kell jelezniük. - Hallottunk olyan esetről is, hogy valaki úgy kapott behívót a pedagógusok oltására, hogy ő maga nem is pedagógus - mondta Nagy Erzsébet, aki szerint ez adminisztrációs hibákból, például telefonszámok elírása miatt történhetett meg. A kormány tájékoztatása szerint a mostani és a jövő heti oltási akcióra több mint 162 ezer oktatási-nevelési dolgozó kap behívót. Március 29. éjfélig mintegy 215 ezer óvodai, iskolai, bölcsődei és szakképzési dolgozó regisztrált, közülük 174 ezer köznevelési intézmény dolgozója, 29 ezren a szakképzésben dolgoznak, 11 ezren állami vagy önkormányzati, több mint ezren pedig magánbölcsődékben dolgoznak. A regisztráltakból csütörtökig 46 ezer fő már megkapta az oltását, így ők már nem vesznek részt a mostani kampányszerű oltási akciókban, és azok sem, akik az elmúlt három hónapban igazoltan koronavírus-fertőzöttek voltak.