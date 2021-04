Mianmari puccs - Ismét tüzet nyitottak ellenzéki tüntetőkre

Lángoló palackokat és tárgyakat dobáltak a demonstrálók a rendőrökre Sankt Gallenben.

Csaknem ezer tüntető vonult az utcára a közel 75 ezer lakosú északkelet-svájci Sankt Gallenben, tiltakozva a járványügyi korlátozások ellen – adta hírül a Tagblett újság. A rendőrség közölte, helyi idő szerint este kilenc óra után a tüntetők különféle tárgyakkal kezdték őket dobálni. Később a rendőröknek gumilövedékeket kellett használniuk, hogy megfékezzék a rendbontókat, akik ellen könnygázt is be kellett vetni, mert többen gyújtópalackokkal és meggyújtott tárgyakkal is dobálóztak. A koronavírussal fertőzöttek számának megugrása miatt a svájci kormány két héttel ezelőtt úgy döntött, hogy mégsem enyhít a korlátozásokon. A 8,6 milliós Svájcban a járvány kezdete óta több mint hatszázezer ember kapta el a koronavírust, vagyis százezer emberre hétezer fertőzött jutott. A Covid-19 vírus okozta betegség szövődményeibe eddig több mint 9600-an haltak bele.