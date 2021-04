Van már budapesti klímastratégia és zöldfejlesztési akcióterv

A főpolgármester aláírta a fővárosi klímastratégia-rendeletet, egyben bemutatta a „zöld vezérelvet”, vagyis a Radó Dezső Tervet.



A klímaváltozás már most érinti a főváros működését, ezért is határoztunk úgy, hogy elsődleges szempont lesz minden beruházás és projekt során, hogy védjük a környezetet, a meglévő zöldfelületeket – szögezte le Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte: a héten írta alá a Budapest klímastratégiájáról szóló rendeletet, illetve elkészült a Radó Dezső Terv - a Főváros Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve.

A klímastratégiában azokat a lépéseket határozták meg, amelyeket a következő évtizedben meg kell tenni annak érdekében, hogy a káros kibocsátásokat érdemben csökkenteni, a klímaváltozás hatásait pedig mérsékelni lehessen.



Erről korábban a Népszava megírta: a főváros 2030-ig legalább 40 százalékkal csökkentené a szén-dioxid-kibocsátást . Az elkövetkező évtized stratégiai céljai között szerepel minden harmadik lakás energetikai korszerűsítése, 10 millió négyzetméter új napelemrendszer a fővárosi háztetőkön és a fővárosi autósok 30 százalékának alternatív közlekedési eszközre való átültetése.

A Radó Dezső terv célja, hogy vezérelvként szolgáljon a főváros zöldinfrastruktúráját érintő programok és projektek kidolgozása során.

Ennek lényegéről is beszámolt lapunk: a Városliget átszabására szánt keret harmadából – 117 milliárd forintból – Budapest egészére érvényes, 53 projektet tartalmazó zöldfejlesztési tervet valósítana meg a főváros 2030-ig. Az egykori legendás Főkert igazgatóról elnevezett Radó Dezső terv végrehajtásával minden budapesti „kapna” egy négyzetméternyi extra zöldfelületet. (Így az egy főre jutó budapesti zöldterület 6 négyzetméterről 7-re nőne.) Tíz év alatt a jelenlegi 999 hektárról 1225 hektárra bővítenék a parkok területét. Budapest vezetője most azt is kiemelte: