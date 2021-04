Házi őrizetbe került a jordán koronaherceg

Olyan nehéztüzérségről van szó, amit idáig az EU nem tudott felvonultatni.

Spiegel „Igenis baj van a magyar jogállammal, tessék csak arra gondolni, hogy mi van a sajtószabadsággal, és mennyire korlátozzák a civilek lehetőségeit. Hiszen ily módon a demokrácia lényeges kellékei nincsenek meg”. Ezt Vera Jourová fejtette ki, hozzátéve, hogy példátlan támadás érte a magyar vezetés részéről, azért, amit korábban szintén a Spiegelnek mondott ez ügyben. Az Orbán-kabinet még azzal is megvádolta, hogy utálja a magyarokat, ám a Bizottság alelnöke szerint ha valami, akkor ez egyáltalán nem igaz. Hiszen az egykori Csehszlovákiában cseperedett fel és Magyarország a szabadságot testesítette meg a szemében. Milyen jó volna – hangsúlyozta az interjúban, ha még napjainkban is így volna, azaz a magyar rendszer példát mutatna az egész világ számára.

A Bizottság alelnöke továbbra is türelemre int a jogállami mechanizmus ügyében, mert az elvileg ugyan életbe lépett az év elején, ám a magyar és lengyel panasz nyomán meg kell várni, hogy mennyire tartja azt jogszerűnek az Európai Bíróság. A politikus már annak is örül az új szabályozás megszületését övező éles politikai összecsapások ismeretében, hogy a végén egyáltalán eredményre jutottak. Ám az alkalmazást jogilag be kell biztosítani, hogy ne csússzon be semmiféle gikszer. Szerinte az ítélet a 2. félévben meglesz és akkor az év vége előtt be lehet vetni a szankciókat. De nem csupán Magyarország és Lengyelország ellen, hanem másutt is, ha ott szintén bajok vannak az európai elvek betartásával. Ugyanakkor Jourová emlékeztetett arra, hogy Orbán és Kaczynski rendszere ellen zajlik az eljárás a 7-es cikkely alapján. Úgy értékelte, hogy az új mechanizmus nagyot szól majd, mindkét kormány meg fogja érezni, de el kell kerülni, hogy a lakosságot is érintse. Szerinte itt olyan nehéztüzérségről van szó, amit idáig az EU nem tudott felvonultatni.

BBC Valami nincs rendben Magyarországon, mert miközben gőzerővel oltják be a lakosságot, az ország a világelsők közé tartozik a korona halottak számát tekintve. Idáig jó 21 ezren vesztették életüket a járvány következtében, a 3. hullám minden nap több száz embert visz el – írja a brit közszolgálati média, amely konstatálja, hogy a ragály csúcsra ját Kelet-Európában és ez tönkreteszi a Húsvétot az egész régióban. Pedig a magyarok több mint egyötöde már megkapta a vakcinát. Ám különösen sokan halnak meg azok közül, akik lélegeztető gépre szorulnak, nem beszélve arról, milyen sűrűn fordulnak elő rákos és szívmegbetegedések. A kormány ugyan megdöbbentő mennyiségben vett készülékeket, összesen 16 ezer darabot azok megmentésére, akiknek a fertőzés miatt leáll a tüdejük, de nincs aki működtesse ezeket a berendezéseket. Hiányzik az orvosok egynegyede és a nővérek 30 %-a, főként mert áttelepültek nyugatra. Ötezren a múlt hónapban az új egészségügyi munkaszerződések miatt mondtak fel. Oltási fronton viszont már vigasztalóbb a kép. Orbán sikeresen hazardírozott az orosz és kínai szerek beszerzésével, miközben sok európai országnak gondot okoznak az akadozó szállítások. Sok magyar elutasította a Kínából érkező oltóanyagot, de azután meggondolta magát, amikor felajánlották neki. Ahol pedig a szükségesnél több szer érkezett az állomásokra, ott a személyzet barátai és rokonai elkapkodták a felesleget.

Die Presse Kezdi megelégelni az EU a szerb elnök viselt dolgait, miután az ország nem közeledik az unióhoz, hanem sokkal inkább távolodni látszik attól. Ezért pár napja 6 tagállam, valamint az USA és Nagy-Britannia nagykövetei – minden szokásos diplomáciai köntörfalazást félretéve – arra szólították fel Vucsicsot, hogy vessen véget a Krik nevű oknyomozó portál elleni uszító kampánynak a kormány, illetve a hozzá közelálló bulvárlapok részéről. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a megfélemlítési kísérletek nem csupán az érintett újságírók biztonságát fenyegetik, hanem ellentétesek a jogállam erősítését célzó erőfeszítésekkel. A Krikkel az a hatalom baja, hogy sorra hozza nyilvánosságra a leleplezéseket a korrupcióról, illetve arról, hogy a kormányzó SNS szoros kapcsolatban áll a szervezett bűnözéssel. A hivatalos reakció már jó ideje külföldi zsoldosoknak és árulóknak nevezi a sajtómunkásokat, polgári jogi aktivistákat, és ellenzékieket, de úgy néz ki, hogy az uniós partnerek besokalltak a tekintélyuralmi jelenségektől az államfő által vaskézzel vezetett országban. Hiszen a változások – kínai, orosz, illetve török mintára – az egypártrendszer felé mutatnak, így Vucsics nagyrészt már eljátszotta hitelét a nyugatnál. Ezt támasztja alá az Európai Parlament nemrégiben közzétette országjelentése, amely aligha lehetett volna még ennél is lesújtóbb.