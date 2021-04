Kis híján agyonvertek egy 16 éves fiatalt Sárkeresztúron

Az intézkedés huszonhárom embert érintett.

Tűz keletkezett a hatvani kórház egyik épületszárnyának első emeletén, a Balassi Bálint úton - írja honlapján a Katasztrófavédelem . Egy kórteremben a berendezési tárgyak égtek, amelyeket a hatvani hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, valamint a kórház fali tűzcsapjáról rövid időn belül eloltottak. A tűz a kórterem ablaka alatt álló sátorra is átterjedt, ennek lángjait is megfékezték. Három kórtermet kellett kiüríteni az első emeleten, az intézkedés huszonhárom embert érintett. A második szintre nem terjedt át a tűz és a füst.A kórház sajtókapcsolatokért felelős munkatársa azt közölte az MTI-vel, hogy a tűz a koronavírusos betegek számára elkülönített épületrész egyik kórtermében keletkezett. A dolgozóknak egy 28 ágyas, nem intenzív Covid-19 ellátó részleget kellett kiüríteniük. Elmondta, az épület átszellőztetése és az elsődleges kármentesítés még is tart, a történtek a betegek ellátásában és a kórház működésében nem okoz tartós fennakadást.