Kiütötte a kiesés ellen menekülő Budafokot a Fradi

Szerhij Rebrov tanítványai könnyedén nyerték meg vasárnapi meccsüket.

Magabiztos, 0-4-es győzelmet aratott a Ferencváros a Budafok vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában.

A szünetben még döntetlenre álltak a felek, a vezetést Uzuni büntetőből szerzett góljával szerezték meg a zöld-fehérek az 55. percben.



Bese nem tudta védeni Uzuni tizenegyesét. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Budafok az 57. perctől emberhátrányban játszotta le a mérkőzést, mivel Huszti András három perc alatt begyűjtött két sárga lapot, így villant a piros. A vendégek gyorsan realizálták előnyüket, mivel Boli a 61. percben kétgólosra növelte a Fradi vezetését. Sigér 88. percben szerzett találatával lett meg a harmadik gól. Végül Kharaishvili a 90. percben állította be a 0-4-es végeredményt. Mindez azt is jelenti, hogy a Ferencváros 64 ponttal őrzi vezető helyét a bajnokságban. A Budafok pedig továbbra is a 11., kieső helyen áll a maga 26 pontjával. A forduló korábbi eredményei:

Budapest Honvéd FC-Újpest FC 2-2

Paksi FC-MTK Budapest 3-1

ZTE FC-Diósgyőri VTK 2-0

Kisvárda - Fehérvár 0-0

A forduló utolsó meccse vasárnap este negyed 8-kor kezdődik: a felcsúti Puskás Akadémia a Mezőkövesd gárdáját látja vendégül.