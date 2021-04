Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak a tüntetők

Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak vasárnap a hadsereg hatalomátvétele ellen Rangunban, több kép, köztük a junta központi döntéshozó testületét vezető Min Aung Hlaing tábornok lemondását követelő felirat a közösségi médiára is felkerült.

"A húsvét a jövőről szól, Mianmar népére pedig ragyogó jövő vár egy föderális demokráciában" - áll a hadsereg hatalomtávétele során feloszlatott civil kormány egyik keresztény tagjának közleményében. "Jézus feltámadt - halleluja! Mianmar is feltámad!" - jelentette ki Twitter-üzenetében Charles Bo bíboros, a mianmari katolikus egyház legmagasabb rangú főpapja. A délkelet-ázsiai országban a hadsereg február elején vette át a hatalmat, azóta szinte folyamatosak a tüntetések, a hatóság pedig éles lőszert is bevet a tiltakozók ellen. A mianmari Politikai Foglyokat Támogató Egyesület (AAPP) szerint szombat estig 557 ember vesztette életét, 2658-an pedig őrizetben vannak, köztük azok is, aki a múlt héten a CNN hírtelevízió munkatársainak nyilatkoztak. Az állami média péntek este arról adott hírt, hogy a hatóságok vádat emeltek a televízió, a közösségi média és a sajtó 18 prominens képviselője ellen azon a címen, hogy lázadásra és parancsmegtagadásra szólították fel a katonákat. Többen, köztük egy ismert blogger elrejtőztek a hatóságok elől.