Meghalt 213 Covid-beteg, 3874 új fertőzöttet regisztráltak itthon

3874 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 689 853-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 213, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 928-ra emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 418 084, az aktív fertőzötteké pedig 249 841. Kórházban 11 806 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1451-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (128 500) és Pest megyében (96 725) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (38 936), Hajdú-Bihar (36 586) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (38 384) és. A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala megye (15 096).

Közölték, hogy a beoltottak száma 2 362 839, közülük 913 012-en már a második oltást is megkapták. Így a magyar lakosság 23,7 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 12,6 százalékos átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 83 százaléka már megkapta az oltást. Az oltás húsvéthétfőn is folytatódik. Szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba, a kijelölt 18 szakrendelőben ma is oltják a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat. Vasárnap AstraZeneca vakcinát szállítottak ki a kormányhivatalokba, így a háziorvosoknál és a fővárosi szakrendelőkben húsvéthétfőn és azt követő napokban is folytatni tudják az oltást. Felhívták a figyelmet arra, hogy a brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérték, hogy a húsvéti ünnepek alatt is mindenki tartsa be az óvintézkedéseket.