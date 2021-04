Közösen buzdítanak a védőoltásra az ellenzéki pártok vezetői

A bolti korlátozások átalakítását és a szolgáltatások újraindítását a kormány ahhoz köti, mikor lesz az országban 2,5 millió beoltott.

A korábban számoltnál előbb, április 7-8. környékén elérheti az ország a 2,5 millió beoltottat, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök a fokozatos nyitás első lépésének feltételéül szabott – írja a Portfolio . A gazdasági portál emlékeztet: ez a szám (amely azt jelzi, hogy ennyien legalább az első oltást megkapták már) messze van a nyájimmunitásként meghatározott 70-80 százalékos átoltottságtól, viszont azt jelzi, hogy ezzel együtt a 65 év feletti valamennyi regisztrált kapott már a vakcinából. A legfrissebb, április 5-i adatok szerint vasárnap estig 2,36 millió a beoltottak száma. A Portfolio számítása megfelel annak, amit Orbán pénteki rádióinterjújában említett, vagyis hogy húsvét után egy-két nappal elérhetünk ehhez a számhoz. Mivel a mostani korlátozó intézkedések április 8-ig vannak hatályban, 9-re a hosszabbításról vagy a nyitásról kell dönteni – a portál szerint ez is indokolhatja, hogy a kormány ennyire siet az oltások beadásával. A boltzár módosításáról és a részleges nyitásról szóló rendelet pedig úgy szól, hogy az újranyitás első fázisa „a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba” - vagyis ez már április 9. lehet – hívja fel a figyelmet a Portfolio. A nyitás szabályairól március 27-én jelent meg a rendelet, ebben többek között a vevők számának korlátozásáról, illetve a kijárási korlátozások időtartamának módosításáról esik szó. Ennek értelmében minden üzlet működhet, ám tíz négyzetméterenként csak egy fogyasztóval, működhetnek a szolgáltatások is, ám a vendéglátás továbbra is csak házhoz szállíthat. A kijárási tilalom este tízkor kezdődik majd, a boltok pedig fél tízig lehetnek nyitva.