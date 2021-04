Szabad szemmel - Orbán kötéltáncot jár

Nemzetközi sajtószemle, 2021. április 6.

A CDU elnöke, egyben Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormányfője keményebb zárlatot követel erre a hónapra. Laschet azt mondja, hogy Németország most éli át a járvány legsúlyosabb szakaszát, ami ellen csak közös erővel lehet fellépni. Ideértve, hogy két-három héten át oltsanak gőzerővel, teszteljenek, kutassák a betegség terjedésének útját a konkrét esetekben és korlátozzák az emberi érintkezéseket. Mint mondta, csak a teljes eszköztár bevetésével lehet megtörni az egyre erősebb 3. hullámot, miután tovább emelkedett azoknak a száma, akiket intenzív osztályon kell kezelni. A németek jelenleg 4100 ilyen betegnél tartanak, a politikus mégis riadót fújt, éspedig azzal, hogy ha nem történik semmi, akkor sokkal rosszabbra fordul a helyzet. Szerinte még egyszer neki kell veselkedni, azaz ő maga el tudja képzelni saját tartományában az éjszakai kijárási tilalmat, mellesleg egyes körzetekben az már érvényben is van. Ezen felül több távmunka kell, továbbá maradjanak zárva a vendéglátóhelyek, valamint az iskolák. Ha ezen túlvannak, tette hozzá, akkor a jövő hónaptól vagy júniustól új időszámítás kezdődhet. De nagyon fontos, hogy változatlanul oltsák be az embereket, illetve hetente kétszer kötelezően teszteljék őket.

Megadta az engedélyt a további lazításhoz a brit kormányfő, így a jövő hétfőtől fogadhatnak vendéget a kiülős kocsmák és éttermek, valamint a konditermek, fodrászok, illetve a nem alapvető üzletek is. Johnson szerint ezt az teszi lehetővé, hogy az ország sikeresen vizsgázott négy területen is: lényegesen esett az új betegek száma, enyhült az egészségügyre nehezedő nyomás, jól haladnak az oltásokkal és nem zavartak be a vírus új mutánsai. Egyben köszönetet mondott a briteknek a húsvéti ünnepek alatt tanúsított fegyelmezettségét, ám egyúttal arra figyelmeztetett, hogy legyenek továbbra is igen óvatosak, azon kívül adassák be maguknak az ellenanyagot. Azzal érvelt, hogy ébernek kell lenni, mert látnivaló, mit művel a fertőzés más országokban. Ehhez a tiszti főorvos azt tette hozzá, hogy a Covid-19 belátható időn belül továbbra is súlyos gondokat fog okozni. Ugyanakkor nem lehet tudni, mi lesz a külföldi utazásokkal. Jelenleg akár 5 ezer fontos büntetéssel sújthatják azokat, akik alapos indok nélkül mennek más országba. Az elképzelés az, hogy május 17. után három kategóriába osztják a lehetséges célállamokat, de további részletek még nem ismeretesek. Mint ahogy az sem világos, milyen formában vezetik be az oltási igazolásokat. Johnson kizárta annak a lehetőséget, hogy csak ilyen papír felmutatásával lehessen belépni a boltokba vagy a pubok kerthelyiségeibe. Egyben bejelentette, hogy most péntektől bárki hetente kétszer igénybe vehet gyorstesztet.