Matolcsy György: ma már csak unortodox közgazdaság van

Az internet fejlődésével okafogyottá vált a szolgáltatás.

Április 30-tól megszünteti a belföldi távirat szolgáltatását a Magyar Posta – közölte a cég honlapján . A döntést a szolgáltatás iránti igény jelentős csökkenésével indokolják. A közlemény szerint harminc éve még 8 millió táviratot küldtek évente Magyarországon az üzleti ügyfelek és a magánemberek, 2020-ban azonban már csak 23 ezren vették igénybe a 2600 postán elérhető szolgáltatást. „A távirat a maga korában óriási jelentőségű információtovábbító médium volt, de jelentősége előbb a telefon széles körű elterjedésével fokozatosan, majd az internet fejlődésével párhuzamosan drasztikusan csökkent” – írták. Megjegyezték, a távirat magyarországi kivezetése nem példa nélküli, számos európai országban, köztük Ausztriában, Csehországban, Németországban, Hollandiában, Franciaországban és Szlovéniában is megszűnt ez a szolgáltatás. A szöveges üzenet ősét, az első táviratot Magyarországon 174 éve, azaz 1847-ben Bécs és Pozsony között továbbították. Eleinte csak hivatalos táviratokat lehetett feladni, de később megnyílt a lehetőség a magánforgalom előtt is. A levéltávirat mellett népszerű volt az úgynevezett dísztávirat is, amellyel a feladó a rövid szöveges üzenet mellett képet, rajzot vagy fényképet is küldhetett a címzettnek.