Hottentotta légió

Robert Lewandowski nem játszhat, de Serge Gnabry játéka is kérdéses a Bayern Münchenben a PSG elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-negyeddöntőn.

Bő fél évvel ezelőtt találkozott egymással a Bayern München és a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája előző kiírásának döntőjében. Az egyenes kieséses szakasz tavaszi mérkőzéseinek többségét a koronavírus-járvány miatt nyárra kellett halasztani, a finálét tavaly augusztus 23-án rendezték, ahol a müncheniek Kingsley Coman góljával 1-0-ra legyőzték a PSG-t. Ebben az idényben eddig a bajoroknak ment jobban, a hétvégén az RB Leipzig elleni 1-0-ás sikerrel hét fordulóval a bajnokság vége előtt hét pontra növelték előnyüket a lipcseiekkel szemben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg fogják védeni bajnoki címüket. A PSG ezzel szemben legutóbbi bajnokiján hazai pályán 1-0-ra kikapott a Lille-től, ennek következtében három pont hátránnyal a második helyen áll a tabellán legyőzője mögött. A találkozó hajrájában a PSG egyik sztárját, Neymart kiállította a játékvezető, mert a brazil klasszis két kézzel fellökte ellenfelét. A Lille futballistájának az volt a bűne, hogy nem adta oda elég gyorsan Neymarnak a labdát a bedobás elvégzéséhez. A párizsiak nem számíthatnak középpályásuk, Marco Verratti játékára, mert a 28 éves futballistának múlt pénteken pozitív lett a koronavírustesztje és karanténba kellett vonulnia. A münchenieknél a világ jelenleg legjobb formában lévő csatára, a lengyel Robert Lewandowski nem léphet pályára térdsérülése miatt, amit a magyarok világbajnoki selejtezős csoportjában az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn szenvedett. Rajta kívül kérdéses Serge Gnabry szereplése is, a német válogatott szélső nem vett részt csapata keddi edzésén. Lewandowski kiválása miatt nem szomorkodott Kylian Mbappé, a PSG 22 éves támadója. „Lewandowski fantasztikus képességű játékos, számunkra jó hír, hogy nem játszhat ellenünk – mondta Mbappé a TF1 francia televíziónak. - Nem szoktam örülni mások sérülésének, Robertnek is mielőbbi gyógyulást kívánok, de nehezebb lenne a dolgunk, ha ő is játszana. Nélküle is a Bayern Münchent tartom esélyesebbnek, a németek az idei kiírásban is a BL legerősebb csapatai közé tartozna.” „Serge Gnabrynak fájt a torka, ezért nem edzett velünk, nem tartom valószínűnek, hogy játszani tud a PSG ellen – mondta Hansi Flick, a müncheniek vezetőedzője a találkozót felvezető sajtótájékoztatón. - A párizsiaknak nagyon stabil a védekezésük, a legjobb játékosaik a támadósorban vannak. Arra kell nagyon figyelnünk, hogy labdavesztés után gyorsan zárjunk vissza, ne adjunk teret a PSG világklasszisainak.” A Porto-Chelsea párharc résztvevői esélyesebb ellenfelet búcsúztatva jutottak el a negyeddöntőig. A házigazdák a Juventust, a vendégek az Atlético Madridot ejtették ki az előző körben. A Porto két kulcsemberét is elveszítette a spanyolokkal vívott ütközetben, Mehdi Taremi és Sergio Oliveira is eltiltás miatt kénytelen kihagyni a szerdai összecsapást. „Minket tartanak esélyesebbnek, de ez nem téveszthet meg minket, a Porto kiváló teljesítménnyel jutott tovább a Juventus ellen – hangsúlyozta Thomas Tuchel, a Chelsea szakvezetője. - A Porto erőssége a támadójátéka, az előző fordulóban is sok helyzetet dolgozott ki, nekünk ennek megakadályozására kell törekednünk.”