KSH: 2020-ban háromszor annyian dolgoztak otthonról, mint az azt megelőző tíz évben

Csaknem 750 millió forintot, a korábbi összeg többszörösét kasszírozhatja az év végéig megbízott cég, amelynél összeférhetetlenség is felvetődhet.



Közbeszerzés nélkül papírozta le a 750 milliós takarítást az alapítványi formába tartó Szegedi Tudományegyetem (SZTE) – derítette ki a 24.hu . Mint írták, tender helyett múlt év végén olyan céget bíztak meg a takarítással, amelynek akkori tulajdonosa az egyetem közbeszerzési irodáján dolgozik.

„Kívülről úgy tűnik, mintha az előző takarító céget az egyetem véreztette volna ki, hiszen évek óta veszteséges volt. Az új cég viszont az eddigi összeg többszöröséért dolgozhat. Az egyetem titkolja a szerződés kényesebb részleteit, noha közpénzről van szó” – emelte ki a cikk.

A furcsa takarítócég-cserével kapcsolatban a portál meg is jegyezte, hogy az előző társaság, a Master Clean Plus Kft. maga „dobta be a törülközőt”, mondván sok tízmilliós a veszteségük. Közölték is tavaly, hogy az alacsony, 2018-ban 7 forintról 8,98 forintra növelt takarítási négyzetméterár miatt a hatalmas, sok épületből álló egyetemi tömb tisztán tartása nem rentábilis. Csakhogy az új csapat, a Clean Star Complex Kft. – mint a 24.hu birtokában lévő szerződésből kiderült – havi nettó 49 millió, bruttó 62,23 millió forintért takarít az SZTE-n. Ez az összeg, a Master Clean Plus Kft. 2019-es nettó 14,5 milliójának a jó háromszorosa, ám azt nem tudni, hogy az egyetem mindezért milyen szolgáltatást kért, de azt sem, hogy milyen négyzetméteráron dolgozik. – Közbeszerzési eljárásról máig nem tudni, így a Clean Star egész évben takaríthat az egyetemen, és ez bruttó 746,8 millió forint bevételt jelenthet az idén a cégnek. Fontos körülmény, hogy a szerződést december 30-án írták alá, ekkor ugyanis az Opten céginformációs adatai szerint Varga Róbert mellett még volt egy másik tulajdonosa is a vállalkozásnak: Fülöpné Zimacsek Anikó. Ő az SZTE Beszerzési Igazgatóságának Közbeszerzési Irodáján dolgozik, ügyvivő szakértőként, de januártól már nem tagja a cégnek – olvasható a cikkben. Az idézett dokumentumot az SZTE részéről 2020. december 30-án Rovó László rektor, Fendler Judit kancellár, Csóti Ferenc műszaki igazgató és Tácsi Ildikó, a Gazdasági Főosztály főigazgatója szignózta, a Clean Startól pedig Varga Róbert ügyvezető. A lap kérdésére az egyetem a szerződésről annyit árult el:



„három hónapig marad hatályban, mely az azonos tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2021. december 31-ig meghosszabbítható”.

Az SZTE a részletek közlésétől elzárkózott, ugyanakkor a 24.hu birtokába került a szerződés kiegészítő melléklete is, amelyből kiderült: az egyetem még 31,1 millió forint előleget is biztosított a Clean Starnak, az összeget a januári, februári és márciusi számlából írják jóvá. Valószínűleg ezért cserébe az új takarító cég a régi partner több mint száz dolgozóját átvette.



Nagy Gabriella, a Transparency Magyarország közpénzügyi programjának vezetője a 24.hu-nak az ügyről azt nyilatkozta:

„Az egyetem takarítási munkájánál igenis közbeszerzést kellett volna kiírni, mivel a megbízás összege meghaladja a szolgáltatásoknál határt jelentő 15 millió forintot, de a 44 milliós uniós értékhatárt is.”

A civil szervezet munkatársa a felvetődő összeférhetetlenséggel kapcsolatban úgy vélekedett: