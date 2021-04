Felhős, esős nap elé nézünk csütörtökön

Jó szolgálatot tehetnek az esernyők és az esőkabátok.

legtöbb helyen több órára kisüt a nap, emellett pedig gomolyfelhők is képződnek. Több helyen alakulhat ki zápor, hózápor, nagyobb számban az északkeleti megyékben, esetleg zivatar is lehet. Késő délután, estefelé szűnni kezd a csapadék, a felhőzet is határozottan csökken. Az északnyugati szél holnap ismét nagy területen feltámad, erős, néhol viharos lökések kísérik, majd késő délutántól mérséklődik a légmozgás.