EMA: van összefüggés a vérrögképződéses esetek és az AstraZeneca között

Maga Szijjártó Péter nyitotta meg az intézményt.

Konzulátust nyitott szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tádzsik fővárosban, és megnyitó beszédében hangsúlyozta: Magyarország új lendületet szeretne adni a tádzsik-magyar kapcsolatoknak, hogy ebből még többet tudjon profitálni a két ország - írja az MTI.

Tádzsikisztán piaca nagy lehetőség a magyar vállalatoknak, részben a gyógyszeripar területén, ahol a legnagyobb európai szereplő egy magyar vállalat, részben a vízgazdálkodásban, amelyben nagyon komoly infrastrukturális fejlesztésekre nyílik lehetőség, részben pedig a mezőgazdaságban, hiszen egyre jobban nő a kereslet az élőállat iránt - mondta a miniszter a magyar állami hírügynökség beszámolója szerint. A siker azonban nem lehetséges személyes jelenlét, vagyis valódi képviselet nélkül, ezért döntött úgy Magyarország, hogy Dusanbéban konzulátust nyit, amelynek elsődleges feladata lesz elősegíteni a gazdasági, a vállalatközi és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését. A magyar Eximbank jó pénzügyi hátteret, egy 30 millió dolláros hitelkeretet fog biztosítani ehhez. A két ország jövőre ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 30. évfordulóját. "Kapcsolatainkat mindig a kölcsönös tiszteletre és a közös célok elérésére alapoztuk" - hangsúlyozta. "Ma megállapodtunk az önök gazdasági miniszterével abban, hogy haladéktalanul összehívjuk a tádzsik-magyar gazdasági vegyes bizottság alakuló ülését, és bejelentettük csatlakozási szándékunkat az Aral-tó megmentésére létrehozott alaphoz. Szószólói vagyunk annak, hogy Tádzsikisztán, Közép-Ázsia és az Európai Unió fűzze szorosabbra együttműködését.

Támogatjuk, hogy Tádzsikisztán kapja meg az Európai Uniótól a legnagyobb gazdasági és kereskedelmi kedvezményeket, és hogy minél előbb jöjjön létre az új együttműködési megállapodás az EU és Tádzsikisztán között" - közölte.

Magyarország kormánya 11 évvel ezelőtt indította el a keleti nyitás politikáját, amely azóta sikertörténetnek bizonyult. Az ország nagyon sokat profitált ebből a stratégiából az élet minden területén. Ebben a stratégiában külön figyelmet fordít Közép-Ázsiára, részben a gazdasági növekedéséből fakadó komoly lehetőségek miatt, részben biztonsági szempontból - mondta a magyar diplomácia vezetője. Ugyanis ha a közép-ázsiai országok sikeresek a terrorizmus és a szélsőséges ideológiákkal szembeni küzdelemben, akkor az hozzájárul Európa biztonságához. "Nagyra értékeljük Tádzsikisztán terrorellenes tevékenységét és az Afganisztánnal közös határa megvédéséért tett erőfeszítéseit. Magyarország is védi az Európai Unió külső határát az illegális migrációval szemben, ezért pontosan tudjuk, hogy milyen erőfeszítéseket igényel egy ország szuverenitásának és biztoságának megvédése a saját határán. Ezért is jártuk ki az Európai Uniónál a megnövelt pénzügyi támogatást Tádzsikisztánnak". Szijjártó Péter ezt megelőzően jelentette be Dusanbéban, hogy az Európai Unió egy áprilisban induló új ötéves program keretében a korábbinál háromszor nagyobb - 21 millió eurós - összeggel támogatja a közép-ázsiai országok, köztük Tádzsikisztán határvédelmét, terrorizmus elleni küzdelmét.