Nyári foci-Eb: Akár több rendezőváros is kihátrálhat

A svájci bringást kizárták a flandriai körversenyről, amiért nem a megfelelő helyen dobta el a kulacsát.

Április elsejével életbe léptek a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabálymódosításai, amelynek értelmében tilos a vázra ülni, illetve a kormányra könyökölni az országúti versenyeken. Az UCI nagyobb hangsúlyt fektet a szemetelés szankcionálására is, a kulacsok vagy az energiaszeletek csomagolásának eldobásáért is emelt büntetés jár, amennyiben az nem a kijelölt szemetelőzónában vagy az „ereklyékre” váró nézők között történik. Ennek megszegése esetén az eddigi pénzbírság mellett pontlevonás, 30 másodperces vagy két perces időbüntetés, sőt akár kizárás is járhat. A kerékpárversenyzők múlt hétvégén a flandriai körversenyen mérethették meg magukat az új szabályrendszer keretében. Mindennek esett áldozatául Michael Schär, az AG2R Citroën 34 éves bringása, akit egy kulacs elhajítása miatt kizártak a versenyről. A svájci kerékpáros Instagram-oldalán nyílt levélben reagált (lásd keretes) a kizárására, majd több versenytársa is a védelmére kelt. „Tudtuk, hogy az UCI példát akar statuálni – jelentette ki a csapattárs, Oliver Naesen. – Sokat készülünk, hogy formába lendüljünk, őt pedig egy kizárják egy ilyen dolog miatt. 34 éves, de biztosan üvöltött, amikor megtudta. Van der Poel (aki második lett – szerk.) is eldobta a kulacsát a hajrában, de úgy látszik, a kerékpáros világban nem megy a következetesség” – tette hozzá. „Az UCI áldozatává vált – vélekedik a már visszavonult Bram Tanking. – Azokat a kulacsokat, amiket a segítők gyűjtenek össze, mind mennek a kukába. De ha a rajongókhoz kerülnek, akkor ők sokáig örülnek neki, különösen a gyerekek.” „Nem tudok egyetérteni ezzel – írta a kétszeres időfutam világbajnok Rohan Dennis. – Kizárnak azért, mert egy rajongónak odadobod a kulacsot, ez megmutatja, hogy mennyire nevetségesek az UCI szabályai.” „Látnunk kellene a fáktól az erdőt – kezdett bele Eddy Planckaert, aki 1988-ban megnyerte a flandriai körversenyt. – Hol lesz ennek a vége? Megértem, hogy nem szabad a kulacsot beledobni az árokba, de mégis mit csinálunk?” – folytatta. „Nevetséges az egész” – jelentette ki Patrick Lefevere, a Quick-Step csapatfőnöke. – Mi felhívtuk a versenyzőink figyelmét, mert tudtuk, hogy utazni fognak erre. Schär nagyon szépen leírta a saját történetét az Instagramon. Mindannyian tudjuk, mit jelent egy gyereknek, ha a kedvencétől kap egy kulacsot – tette hozzá. A több mint 30 éve kerékpáros szakíróként tevékenykedő Michel Wuyts átmeneti időszakot javasol. „Ez egy ösztönös reflex, meglátja a gyerekeket és az azt gondolja, odadobja a kulacsot. Aztán átgondolja, de már késő” – írta Wuyts, aki szerint előbb figyelmeztetni kellene a kerékpárosokat, s egy két hónapos türelmi időszakra is szükség lenne, amíg a kerékpárosok megszokják az új szabályokat.