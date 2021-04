Újabb feljelentést tett a teniszszövetség

Hiába dolgozott ki majdnem ötször annyi helyzetet, mint ellenfele, a címvédő Bayern München otthon 3-2-re kikapott a PSG-től a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A mérkőzés előtt jelentették be, hogy Jerome Boateng elhagyja a münchenieket. A korábbi német válogatott védőnek nyáron lejár a szerződése, amit a klub nem hosszabbít meg. Felfokozott várakozás előzte meg a tavaly nyári labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének „visszavágóját”. Akkor a Bayern München Kingsley Coman találatával nyert a Paris Saint-Germain ellen. A mostani találkozó előtt mindkét csapatból hiányoztak meghatározó játékosok: a münchenieknél Robert Lewandowski sérülés, Serge Gnabry pozitív koronavírusteszt miatt nem léphetett pályára, a franciáktól Marco Verratti hiányzott, mert ő is elkapta a fertőzést. Nem volt puhatolózás, rögtön egymásnak estek a csapatok, Eric-Maxim Choupo-Moting a második percben a felső kapufára fejelte a labdát, egy perccel később pedig Kylian Mbappé megszerezte a párizsiaknak a vezetést, rövid sarokba tartó labdájába Manuel Neuer beleért, de hárítani nem tudott. Beszorultak a vendégek, akik egy gyors ellentámadás végén a 28. percben kettőre növelték a különbséget: Neymar fantasztikus indítással ugratta ki Marquinhost és a brazil védő nem hibázott. Az első francia találatot is Neymar készítette elő. Choupo-Moting csökkentette a különbséget, a második felvonásban pedig Thomas Müller egyenlített, de a 68. percben Mbappé megszerezte a párizsiak győztes találatát. A müncheniek nyomasztó fölényben játszottak, 31 kapura lövési kísérletük volt, míg a párizsiaknak csupán 7, de a vendégek sokkal jobban használták ki a lehetőségeiket. A bajorok tizenkilenc veretlenül megvívott BL-mérkőzés után szenvedtek vereséget, Mbappé a legutóbbi négy meccsén nyolc gólt szerzett ebben a sorozatban. „A Bayern München ellen kevés csapat tudja többet birtokolni a labdát, számítottunk rá, hogy ezen a mérkőzésen védekezésre kényszerülünk, azt persze nem gondoltunk, hogy ennyire beszorítanak minket – mondta a SkySportsnak Julian Draxler, a PSG német válogatott középpályása. - Hatékonyságunknak és világklasszis támadósorunknak köszönhetően nyertünk, de még nem dőlt el semmi, a müncheniek nagyon erősek, idegenben is képesek bárhol két góllal győzni.” „Szinte minden helyzetünkből gólt szereztünk, ezért nyertünk és, mert kiválóan védekeztünk – jelentette ki Mbappé. - Nagyon nehéz a Bayern ellen játszani, nem nyugodhatunk meg.” „Balszerencsés vereséget szenvedtünk – hangsúlyozta Hansi Flick, a müncheniek vezetőedzője. - A hozzáállásért, a mentalitásért csak dicsérni tudom a csapatomat. A kapu előtt nem voltunk kellően határozottak, öt-hat gólt kellett volna szereznünk. A bekapott gólok nagyon bosszantanak, olyan egyéni hibák előzték meg ezeket, amiket nem szabad elkövetni. Mindhárom francia gól elkerülhető lett volna, ha mindenki azt csinálja, amit a meccs előtt megbeszéltünk. Ezzel már nem foglalkozunk, reméljük, hogy a jövő keddi visszavágón ledolgozzuk a hátrányunkat.” A másik találkozón az otthon játszó Porto dolgozott ki több helyzetet, ám a Chelsea nyert 2-0-ra. Az angolok mindkét gólszerzője, Mason Mount és Ben Chilwell is először talált be a BL-ben. A londoniak ebben a szezonban kilenc BL-mérkőzésük közül hetet játszottak le kapott gól nélkül. „Nagyon jó eredményt értünk el, a Porto sokszor hozott minket nehéz helyzetbe – értékelt Thomas Tuchel, a Chelsea vezetőedzője. - A visszavágón jobb teljesítményre lesz szükségünk a továbbjutás kivívásához.”