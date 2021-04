Több étteremben is ingyen hamburgerezhet a feljelentett mentős

Búvár Marianna videóüzenetben köszönte meg, hogy sokan kiálltak mellette.

Így kezdte üzenetét Búvár Marianna. Mint mondta, nem csak az Országos Mentőszolgálat, de a társadalom nagyobb része is kiállt mellette. Sőt, jólelkű gyroszosok, éttermek, pizzériák biztosították őt és kollégáit támogatásukról. "Nagylelkűségüknek köszönhetően ma már kedvezménnyel, vagy teljesen ingyen hamburgerezhetünk abban a húsz percben, amire egy szolgálat alatt lehetőségünk van" - fogalmazott. Végül azzal fejezte be, hogy továbbra is számíthatnak rá és bajtársaira a jövőben. Mint lapunk is megírta , Búvár Mariannát és kollégáját valaki húsvétkor feljelentette munkaadójánál, amiért munka közben megállt egy Szentendrei úti gyorsbüfénél, hogy megebédeljen. Mindez a panasz szerint „hosszú percekig” tartott, de a mentő fedélzeti számítógépe alapján valójában mindössze 1 perc 51 másodpercet vett igénybe. A vizsgálat ráadásul azt is feltárta, hogy ugyan megvásárolták a kifogásolt hamburgert, állomáshelyükhöz érve azonban riasztást kaptak, így elfogyasztani csak jóval később tudták ebédjüket.