99 év - Fülöp herceg élete képekben

Navalnij nem kap segítséget, tiltakozó orvosát is őrizetbe vették

Az éhségsztrájkot folytató ellenzéki politikus ügyvédje segítségével létrehozott instragam posztban számolt be arról, hogy 38 fokos láza van és állandó köhögéssel küzd. A tiltakozást amiatt kezdte, hogy megfelelő ellátást kapjon a hát- és lábfájdalmára. Pokrovban, ahol Navalnijt fogva tartják, keddtől tüntetéseket hirdettek a követői addig, amíg nem győződnek meg arról, hogy a politikus megkapta a szükséges orvosi ellátást. Az orosz rendőrség azonnal megerősítette a város állományát és szöges drótos akadályokat állított fel a börtön épületének közelében. Több embert is őrizetbe vettek Alekszej Navalnij támogatói közül, akik be akartak jutni a büntetőtáborba, az elfogottak között volt Navalnij orvosa, Anasztazia Vaszilieva és a CNN egyik tudósítója is.