Közel 3 millió áldozatot követelt eddig a koronavírus világszerte

Kezdetben cáfolta Oroszország, hogy Ukrajnára nézve veszélyes csapatmozgásokat hajtana végre nyugati hátárán, később viszont a Kreml Ukrajna politikájának felelőse már újabb Srebrenicát emlegetett.

A kelet-ukrajnai szakadárok csütörtökön tizenötször sértették meg a tűzszünetet, ebből tizenegy abban a néhány órában történt, amikor Volodimir Zelenszkij a frontvonal közelében tartózkodott. Az ukrán elnök donbászi látogatásáról fényképes beszámoló készült, elbeszélgetett a katonákkal, többeket kitüntetett, együtt ebédelt velük, az egyik fotón pedig éppen a lövészárokból tart kifelé. Az ukrán fegyveres erők hírszolgálata kiemelte, hogy igen súlyos a helyzet a kelet-ukrajnai hadszíntéren, az államfő látogatása hozzájárul a harci szellem erősítéséhez. Az ukrán elnök hangsúlyozta, megőrzik azok emlékét, akik életüket áldozták a haza védelmében - az év eleje óta ugyanis 26 ukrán katona vesztette életét a kiújult harcokban, és ez a szám azóta eggyel nőtt.

A térségben évek óta nem volt olyan feszült a helyzet, mint ezekben a napokban, ukrán hírportálok idézték a washingtoni Fehér Házat, miszerint utoljára 2014-ben volt ilyen méretű orosz csapatmozgás az ukrán határok közelében. Ruszlan Homcsak, az ukrán hadsereg főparancsnoka több fórumon kijelentette, az ukrán fegyveres erők képesek és készek a haza védelmére. Hozzátette: ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, mindenre reagálnak, pontos információik vannak a határ menti orosz csapatmozgásokról, és ezeket megosztják külföldi partnereikkel is. Látják, hogy Oroszország több vidékéről érkeznek katonák a térségbe, de szerinte ez a létszám még nem elegendő egy bekerítéshez. Az amerikai külügyminisztérium munkatársa sem lát egy készülő orosz támadásra utaló jeleket, de ha valami változik, az Egyesült Államok kész reagálni rá - idézte az rbc.ua ukrán hírügynökség a CNN amerikai televízió beszámolóját. Orosz részről eddig leginkább azzal magyarázták a csapatmozgásokat, hogy nagyszabású hadgyakorlatok előkészületei folynak és jelezték, mindez nem jelent veszélyt Ukrajnára nézve. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint egyedül áprilisban 4048 különböző szintű eseményre készülnek. Ugyanakkor a napokban már azt kezdték mondani, hogy valójában amiatt van a csapatmozgásokra szükség, mert Ukrajna támadó hadműveletekre készül a Donbászban. A Kreml kommunikációja többször is egy új Srebrenica fenyegető rémét kezdte láttatni, a kilencvenes évek délszláv háborúinak egyik legvéresebb tragédiáját, amelynek több mint nyolcezer muzulmán esett áldozatául. Dmitrij Kozak, a Kreml ukrán politikájának felelőse pedig fenyegetően kijelentette, ha Kijev hadműveleteket kezd a Donyec-medencében, az Ukrajna végének kezdete lesz. Ukrajnának nincs szándékában élezni a feszültséget - jelentette ki többször is az Ukrán Biztonsági és Védelmi Tanács titkára. Olekszij Danilo a Reuters brit hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, Ukrajna belátható időn belül nem tesz kísérletet a szakadárok által ellenőrzött területek fölszabadítására. A kijevi vezetést az elmúlt napokban nyugati partnerei többször is támogatásukról biztosították, és diplomáciai csatornákon igyekeztek mérsékelni a feszültséget. Moszkvából erre általában azzal válaszoltak, hogy valójában ők, főleg az Egyesült Államok készteti az ukránokat a feszültség fokozására. Angela Merkel német kancellár közvetlenül Putyin orosz elnökhöz fordult, aki meglehetősen kurtán azzal vágott vissza neki, hogy Oroszország a saját területen akkor és úgy mozgatja fegyveres erőit, amikor és ahogy szükségesnek tartja. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten Párizsba utazik, hogy négyszemközt tárgyaljon Emmanuel Macron francia államfővel - adta hírül a Kyiv Post a kijevi francia nagykövetre hivatkozva. A kijevi sajtóban szó volt arról is, hogy az ukrán elnök Angela Merkellel is találkozik, de ezt még nem erősítették meg.

Ugyancsak a jövő héten két amerikai hadihajó érkezik a Fekete-tengerre - adta hírül pénteken kora délután az rbc.ua ukrán hírportál török forrásra hivatkozva.

A katonai, repülési és közlekedési témákra szakosodott brit kiadó brit kiadó, a Jane's Information Group nyilvános források alapján 14 olyan orosz gyalogsági egységet azonosított, amelyet az utóbbi időben áthelyeztek vagy épp útban vannak az ukrán határ felé. Adataik szerint több Iszkander rövid hatósugarú ballisztikus rakétát is a térségbe telepítettek át.