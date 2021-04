Elhunyt Hajdufy Miklós

A József Attila-díjas író nem fogta vissza magát, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójáról esett szó.

- jelentette ki Vámos Miklós író Veiszer Alinda legújabb műsorában . A beszélgetést szemléző Telex szerint csak a kérdező ejtette ki száján Demeter Szilárd nevét, Vámos Miklós ezt nem tette meg. A hírhedt gázkamrázós írásra pedig azért reagált arrogánsan, mert úgy érzi, az ostoba emberek nagyobb bűncselekményekre is képesek. Kitért az éppen aktuális kultúrpolitikára is. Úgy véli, „most a kultúrpolitika egy része azt hiszi, hogy le lehet váltani a magyar irodalom hagyományos, mondjuk úgy, sztárjait, vagy legfényesebb neveit, és akkor majd másnak adjuk a pénzt, és akkor az lesz fényes. De ez nem így van.” Mint mondta, ha valaki antiszemita, akkor ő rögtön jelentkezik, hogy zsidó. Szerinte a szolidaritás a legfőbb vezéreszme, amit mindig érvényesíteni kell. Egyúttal sajnálatosnak tartja, hogy az antiszemitizmus hirtelen kapott egy "ilyen hullámot" a 21. században Magyarországon. Mint lapunk is megírta , Demeter Szilárd korábban egy olyan antiszemita írásban tett hűségesküt a miniszterelnöknek, amelyben többek között azt írta, hogy Európa Soros György gázkamrája. Vámos Miklós akkor úgy reagált "takarodjon melegebb égtájakra, próbálja megtalálni, addig is fogja be."