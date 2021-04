Meghalt Bérczi István

Nem az a kérdés, hogy ismét bejut-e a budapesti Final Fourba a címvédő, hanem az: hogy hajtja végre évről évre ezt a nagy bravúrt?

A plasztikus tények: a címvédő Győri Audi ETO KC 30-19-re győzött a montenegrói Buducsnoszt Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A visszavágó szombaton esedékes Győrben, a végkimenetel nem kérdéses. Az sokkal inkább, hogy miként úszta meg a világ legjobb csapata az összeomlást? A riválisoknak nemigen sikerült, s noha a Győrt is leterítette a Covid, fél év távlatából visszanézve sikeresnek mondható a víruskezelés. A csapat Danyi Gábor edzősége alatt még nem kapott ki, a BL-ben soha nem látott rekordnál tart, ami valószínűleg évtizedekig megdönthetetlen csúcs lesz a sportágban. Ebben kiemelkedő szerepe volt Stine Oftedalnak, a kézilabda norvég Messijének, aki élete legjobb formáját hozza a Kisalföldön. Az irányító felkerült a világ egyik legnagyobb hatású gazdasági lapja, a Forbes „30 under 30 Europe” listájára a Sport és Játékok kategóriájában. A lap Európa legjobb 30 év alatti sportolóit rangsorolja egy 30-as listán. A jelöltek között olyan világsztárok szerepelnek, mint a tenisz világranglistán második Daniil Medvedev és a negyedik Dominic Thiem, a Manchester United támadója, Marcus Rashford, a Chelsea csatára, Pernille Harder és az angol profi rögbis, Maro Itoje. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, magyar bajnok és MK-győztes Oftedal kulcsszerepet tölt be a csapatban. Nem érdemtelenül lett 2019-ben a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél az Év Játékosa. „Nagyon meglepett, egyúttal rendkívül megtisztelőnek érzem, hogy ilyen nagy nevek és figyelemre méltó emberek mellett kerültem fel a listára. Egészen irreális és elsöprő érzés” – idézte az európai szövetség honlapja Oftedalt. A Forbes indoklásában leírja, hogy az irányító „a játékosok új generációját képviseli”, aki korábban sosem látott erényeket testesít meg. Elismerésének oka azonban ezen is túlmutat: tudniillik a Forbes szerint a játékos fontos szerepet játszik a kézilabda fejlődésében, és korábban sosem látott gyors játékot képvisel. Egy olyan stílust honosított meg, ahol a „magasság nem a siker elsődleges feltétele”. A 168 centis és 62 kilogrammos játékos valóban nem az erőkézilabdát favorizálja, sokkal inkább a gyors és dinamikus, kiismerhetetlen játékot műveli. Ahogy a méltatásában írták, „Stine Bredal Oftedal a kézilabdázók új generációját képviseli, aki gyors, dinamikus, és ezen tulajdonságai felülírják a testi adottságait.” A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Győr a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát fogadja. A 30-19-es győri győzelemmel végződött első mérkőzésen Oftedal kilenc gólt lőtt Montenegróban, ami mutatja, igen jó formában játszik. És nem csak ezen a meccsen: eddig 76 találattal járult hozzá a Győr sikereihez a BL-ben. A Győr azonban olyan klub, ahol ez sem elég a gólkirálynői címhez: tudniillik a norvég Veronica Kristiansen 79, míg Estelle Nze Minko 78 gólt lőtt, vagyis a világ egyik legjobb játékosa jelenleg csak harmadik a házi góllövőlistán. „Remélem, hogy hasonló meccset tudunk játszani, de sokszor egy nagyobb győzelem után előfordulhat, hogy szorosabb mérkőzés következik” – figyelmeztetett az elkényelmesedés veszélyeire a győri honlapnak adott interjújában Oftedal. A videóinterjú végén azért szokásos mosolyával megjegyezte: „Remélem, meg fogjuk oldani.”