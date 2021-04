Kitalált a Covid-osztályon dolgozó szemészorvos, siralmas a helyzet

A volt miniszterelnökkel Ujhelyi István beszélgetett a youtube-csatornáján. Az ex-kormányfő sem Gyurcsányékat, sem pedig Orbánt nem kímélte.

- erről beszélt Medgyessy Péter, az MSZP korábbi miniszterelnöke, akivel a szocialisták EP-képviselője, Ujhelyi István beszélgetett a youtube-csatornáján. A Telex által szemlézett anyagban a volt kormányfő szerint a pártnak utólag bocsánatot kellett volna kérnie, amikor már látszott, hogy európai összevetésben is jól halad a magyar oltási program. Azt is elmondta, októberben ő és a felesége is koronavírusos lett, viszonylag enyhe tünetekkel vészelték át a fertőzést, néhány hete pedig már oltakoztak is. Úgy véli, a világon egyik kormány sem kezelte jól a járványt, tekintve, hogy teljesen ismeretlen helyzet állt elő. Orbánék teljesítménye vélekedése szerint az első hullám idején még jó volt, azonban később már csúsztak a szükséges intézkedésekkel. Kommunikációjuk pedig "pocsék volt", mivel nem beszéltek eleget az oltás fontosságáról. Medgyessy Péter szerint a Fidesz kampánya - miszerint az ellenzék oltásellenes - jó ideig napirenden lehet a választások közelsége miatt.