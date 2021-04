Osztálytársát rabolta ki egy 15 éves érdi lány

Egy tanár buktatta le, aki észrevette az öltöző mögött ólálkodó férfit.

Elmesélte a Blikknek Kovács Albert tanár, hogyan buktatta le a kukkolót, aki sapkájába rejtett kamerával filmezte a táborozó kislányokat a győri „Holtág” öltözőfülkéjénél. A kukkoló a tanár csoportja közelében ücsörgött, a férfit egyébként gyakran látták a környéken. Kovács Albert észrevette, hogy az alak a fülke mögött ólálkodik, miközben a 9-10 éves lányok kettesével indulnak öltözni. A férfi egy sapkát rakott a földre, félig a fülke alá. Amikor a tanár közeledett, felkapta a sapkát, és Kovács Albert kérdésére azt felelte, hogy csak azt várja, hogy kiürüljön az öltöző és ő is átöltözhessen. A tanár nem hagyta annyiban, megkérdezte a férfitól, hogy akkor miért csak egy sapka van nála, és miért a fülke mögött áll. Amikor kikapta az illető sapkáját a kezéből, kiderült, hogy benne van a kamera. A tanár rendőrt hívott, a kukkolót őrizetbe vették és nem sokkal később le is tartóztatták.

– Azt mondtam neki, hogy vagy megvárja a rendőrséget, vagy el is futhat, de akkor rosszabbul jár. Nem volt agresszív, inkább hebegett-habogott az ijedtségtől vagy izgalomtól – mesélte a lapnak a pedagógus.

A Blikk értesülései szerint a kukkoló jelenleg is rácsok mögött van, a legutóbbi meghosszabbítás ellen már nem is fellebbezett. A rendőrök 164 gyermekpornográf felvételt találtak a laptopján, néhányat SD-kártyán is. Több mint 100 képet máshonnan töltött le, 57-et viszont maga készített. A felvételeken 9-10 éves, illetve 5-6 éves kislányok is szerepeltek. Gál Katalin ügyészségi szóvivő tájékoztatása alapján a kukkoló 1-től 5 évet kaphat, az ügyben hamarosan vádat emelhetnek. A pedagógust tettéért a győri polgármester, Dézsi Csaba András kitüntetésben részesítette.