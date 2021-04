Mutatjuk Fülöp herceg búcsúztatásának részleteit

Szél, felhő, eső, havazás, és némi napsütés is várható.

Ismét jelentősen, egy nap alatt mintegy 10 fokos lehűlés várható a jövő héten. A hét nagy részén borús, esős idő lesz jellemző, nem csak eső, néhol havazás is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Hétfőn napközben napos idő lesz a jellemző, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt a Dunántúlon, majd az Északi-középhegységben is elszórtan zápor, sőt a Kisalföldön zivatar is kialakulhat. Estére már mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég. A szél napközben megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, estétől viharos lökések lehetnek. A leghidegebb órákban 3-9 fok lesz, napközben 18-24 fokig melegszik a levegő. Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, az északkeleti megyékben a déli órákig lehet vékonyabb a felhőzet, ott rövid időre kisüthet a nap. Többfelé várható csapadék, a nap második felétől már egyre intenzívebb eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben havas eső, havazás valószínű, néhol zivatar is lehet. Nagy területen lesz erős, a Dunántúlon és az északkeleti megyékben viharos a szél. A hőmérséklet hajnalban 2-10 fok között alakul. Napközben a hőmérséklet az ország nagyobb részén alig változik, sokfelé a délutáni órákban általában 3-10 fok között lesz, az ország keleti területein viszont még 11-19 fok is lehet. Szerdára virradó éjjel országszerte előfordul csapadék: a Dunántúlon és az Északi-középhegységben havas eső, havazás, másutt eső. A hajnali, reggeli óráktól csökken a csapadék, estefelé inkább már csak az északkeleti megyékben várható vegyes halmazállapotú csapadékra. A Dunántúlon és az északkeleti megyékben továbbra is lehetnek viharos széllökések. A minimumhőmérséklet 1-6, a maximumhőmérséklet 3-9 fok között valószínű. Csütörtökön több helyen várható eső, zápor, a Dunántúlon és az Északi-középhegységben havas eső, hó is előfordul. A szél erős, a Dunántúlon viharos lesz. Hajnalban 0-5, délután 3-9 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is jellemzően felhős lesz az ég, csak kevés helyen süthet ki rövid időre a nap. Elszórtan – nagyobb eséllyel a Tiszántúlon és az északkeleti megyékben – fordulhat elő kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és Zemplén környékén erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 0 és 5, délután 6-13 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék már sehol sem valószínű. A Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben erős széllökések is várhatók. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5, a délutáni órákban 11 és 16 fok közötti értékek várhatók. Vasárnap több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Továbbra is erős lesz a szél a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.