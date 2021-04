Koronavírus elleni gyógyszert szabadalmaztak Oroszországban

Oroszországban feltehetően mintegy 300 ezer emberrel többen haltak meg tavaly a koronavírus okozta betegségben, mint amennyit az idézett adatok mutatnak.

A New York Times a többéves halálozási számokat a Kreml közleményeivel összevetve arra jutott, hogy a tavaly májustól az év végéig jelentett 57 002 haláleset nem tükrözi a valós, a várhatónál 28 százalékkal magasabb mortalitást. A plusz 28 százalék több mint 360 ezer embert jelent. A lap szerint a többlet nem feltétlenül írható teljes mértékben a pandémia számlájára, de nagyjából 300 ezer valószínűleg igen. Ez megcáfolja Vlagyimir Putyin orosz államfő állítását, hogy országa a legtöbb más államnál jobban kezelte a járványt. A mortalitás növekedésének listáján Oroszország után második Spanyolországban 23, a harmadik Olaszországban 19, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban 17-17 százalékkal ugrott meg a halálozás. Az orosz vezetés a tavaly tavaszi két hónapos, szigorú zárást követően a gazdasági szempontokat kezdte figyelembe venni és nyáron „nyitott”, ami jótékonyan hatott a lakossági támogatottságára, de annál rosszabbul a betegség terjedésére. Őszre a moszkvai Gamaléja Intézet előállt a Szputnyik V vakcinával, ám a Kreml ezt geopolitikai szempontok alapján kezdte használni és nem tekintette prioritásnak a saját lakosság beoltását. Az oroszok közben szabadon járhattak színházba, étterembe és bárokba. Év végi sajtóértekezletén Putyin elnök is azt emelte ki, hogy az orosz gazdaság másoknál jobban vészelte át a nehéz időket. A szombati hivatalos adatok szerint Oroszországban összesen 102 643 ember halt bele a koronavírusba, ám a valóságban ez a szám alighanem 400 ezer körül járhat. Ha ez így van, akkor az Egyesült Államokban hatszázból egy ember vesztette emiatt az életét, míg Oroszországban minden négyszázadik. Az orosz kormány azzal védekezik, hogy külön vezetik azokat az eseteket, amelyekről csak a boncolás után derült ki, hogy a Covid-19 volt a kiváltó ok. Ebből február végéig több mint 225 ezret jegyeztek fel, amivel már sokkal reálisabb a kép – bár még mindig hiányzik legalább 75 ezer ember.