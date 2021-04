Napi vírus: 5077 új fertőzött, 291-en vesztették életüket

5077 fertőződött meg az utóbbi 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 725 241 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 291 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 708 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 429 074 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 272 459 főre emelkedett. 10 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 249-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott.

A járvány elleni jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig továbbra is érvényesek. A települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is mindenki köteles maszkot hordani. Mindenki köteles továbbá a közterületen és nyilvános helyen a másik embertől legalább 1,5 méteres távolságot tartani. Szabadidős sport tevékenység – a kijárási tilalmon kívüli időszakban - továbbra is folytatható egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel, azzal a feltétellel, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A szigor már csak azért is indokolt, mert a járvány intenzitása pár napig látványosan alábbhagyott, ám ez a meredek görbével ábrázolható folyamat most megtorpant, lásd: a Népszava járványterjedési grafikonját