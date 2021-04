Szinte egész nap esni fog kedden

A temetésen, melyen a szabályokat követve csak harmincan vehetnek részt, Meghan Markel és Boris Johnson nem lesz jelen.

Szombat reggel 8 óráig tart a szigetországban a Fülöp edinburghi herceg halála nyomán elrendelt nemzeti gyász. A 73 évi házasság után megözvegyült II. Erzsébet és a királyi család két hétre visszavonul a közélettől. Utóbbi azt jelenti, hogy miután az uralkodó nem végez hivatali munkát elhunyt férje búcsúztatásának előkészítésén kívül, a parlament sem hozhat új törvényt, hiszen az nem részesül királyi szentesítésben. A pandémiának "köszönhetően" Erzsébet és Fülöp - akik a herceg 2017-es visszavonulása óta nagyrészt külön életet éltek - az elmúlt évben felbecsülhetetlenül értékes időt töltöttek együtt a windsori palotában. A Telegraph jól tájékozott királyi tudósítója szerint az orvosok a kórházból csak két hete hazaengedett Fülöpöt csütörtöki hirtelen visszaesése után vissza akarták küldeni a VII. Eduárd klinikára, de a királynő ehhez nem járult hozzá és jelen volt, amikor "sziklaszilárd támasza" békésen örök álomra hunyta szemeit. Szigetországszerte félárbócra engedték a középületekre, köztük a Downing Street 10-re kitűzött zászlókat. Ez természetesen nem vonatkozik a palotákra, melyeken a királyi lobogó soha nem kerül félárbócra, miután az a monarchia folytonosságának jelképe. A szombat délután 3 órára tervezett búcsúztatás és az azt megelőző események szigorúan magukon viselik a koronavírus miatt elrendelt karantén és szociális távolságtartás jegyeit. Mindenki más gyászszertartásához hasonlóan Fülöp hercegén is legfeljebb harmincan vehetnek részt, amibe nem számítanak bele az istentiszteletet celebráló egyházi személyiségek, élükön Canterbury érsekével. Ellentétben a 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynéval - akinek a westminsteri palota legrégibb részében, a Westminster Hall-ban három napra elhelyezett, virágokkal feldíszített koporsója előtt több mint kétszázezren rótták le kegyeletüket -, Fülöp előtt nem tiszteleghetnek az emberek, sőt holtteste egészen a temetésig a windsori kastély egyik magánkápolnájában marad. Az udvar nyomatékosan kérte a közvéleményt, hogy ne tömörüljön a királyi paloták előtt, ne hozzon virágcsokrokat, és gyászüzeneteket is csak a világhálón létrehozott online emlékkönyvbe helyezze el. A mindössze két hónappal a századik születésnapja előtt elhunyt királyi élettárs az Operation Forth Bridge keretében személyesen készítette elő alaptermészetére jellemzően visszafogott búcsúztatását, melyet megelőzően a katonasághoz, elsősorban a királyi tengerészethez, illetve az általa támogatott sokszáz jótékonysági intézményhez fűződő kapcsolatait kidomborító megemlékezésekre kerül sor. A harminc meghívott között ott lesz a királyi pár mind a négy gyermeke, az összes unoka és néhány a tíz dédunoka közül is. II. Erzsébet iránti gesztusként Boris Johnson nem foglalja el a hagyományok szerint neki kijáró helyet a gyászolók között. A miniszterelnök erről a család egyik tagjának javára mondott. le A Szent György kápolnában megrendezett istentiszteletre a kaliforniai Montecitóból Windsorba várják Harry herceget, ám Meghannak, az orvosok előrehaladott terhessége miatt megtiltották a repülést. A búcsúztatást megelőzően az élete végéig erőteljes személyiségnek számító, a felhajtástól irtózó Fülöpöt ágyútalp helyett egy maga által tervezett, speciális halottas kocsivá átalakított Land Roverrel szállítják a palotából a kápolnába. A herceg kedvenc márkájú autója mögött vonuló gyalogos menetet Károly walesi herceg vezeti majd. Péntek dél óta a szigetország lakossága - az elsősorban a királynő 73 évi rendíthetetlen szolgálata miatt nagyra becsült - edinburghi hercegre emlékezik. A gyász eddigi legmaradandóbb pillanatának a legtöbbek számára az a pár perc tűnt, amikor szombaton Károly herceg szólította meg az országot spontán, papír nélkül előadott rövid beszédben, highgrove-i otthona kapujában. A szikár, érzelmeit magába fojtó, gyakorlatias Fülöp és a romantikus, az élettől időnként elrugaszkodottnak tűnő Károly viszonyát a sajtó hosszú ideig feszültnek nevezte, de mostanra érezhetően megenyhült. A walesi hercegnek most édesapja nyomdokaiba kell lépni, II. Erzsébet első számú tanácsadójaként és támaszaként, egyre több terhet levéve a 95. születésnapja felé közeledő uralkodóról.