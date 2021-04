Senki sem kerülhet hátrányba a véleménye miatt

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke szerint senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés a véleménye miatt. "Tudomásul kell venni, hogy minden közösségben, a munkahelyeken és a sportegyesületeknél is, világnézeti és értékrendbeli kérdésekben eltérő vélemények léteznek. Ha ezek nem kirekesztők, rasszisták, akkor ezekkel együtt kell tudni élni, el kell fogadni, hogy az emberek különbözőképpen gondolkoznak. A véleménye miatt senki nem kerülhet hátrányba – ez egyaránt igaz Gulácsi Péterre és Petry Zsoltra is – mondta a sportvezető az MLSZ hivatalos honlapján. – Meggyőződésem, hogy a magyar válogatott teljesítményét és egységét nem fogja befolyásolni ez a most kialakult vita. Nagyon remélem, hogy a jövőben a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak. Kérem a szurkolókat, hogy ahogy eddig, ezután is egységesen álljanak a válogatott mögött. A játékosoktól pedig azt várom el, hogy a válogatott minél sikeresebb Európa-bajnoki szereplésére koncentráljanak. Petry Zsolt hétfőn a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak azt mondta, nem az jelent meg a Magyar Nemzetben, amit ő nyilatkozott. A magyar napilap is reagált, azt írta, két mondatot vettek ki az interjúból, ennek is szerkesztési okai voltak. A Hertha BSC azután vált meg kapusedzőjétől, hogy a napilapban megjelent interjúban Petry azt mondta, az Európába érkező menekültek bűnözők. A berlini klub a sokszínűségi charta aláírójaként elkötelezett a kirekesztés, gyűlölet, mások származás, bőrszín, vallás, nemi identitás szerinti megkülönböztetése elleni harcban.