Újabb magyar kerékpárossal bővült a világelit

Itthon az FTC-Puskás labdarúgó-mérkőzést hívják csúcsrangadónak, Európában a PSG-Bayern München BL-csata kapja ezt az elnevezést.

Mióta – nem szatirikus célzatú orgánumban – azt olvastam, hogy a ferencvárosi és a felcsúti fiúk felemelő fesztiválja volt a múlt hét vége „csúcsrangadója”, óvatosan bánok az efféle minősítéssel, így csupán annyit mondok, minimálisan megfelelő mérkőzésnek ígérkezik a PSG–Bayern München, a Bajnokok Ligája legutóbbi finalistáinak ma esti párizsi visszavágója. E tucatmeccsel kapcsolatban van egy egészen döbbenetes adat: a két rivális eddig négyszer találkozott a Parc des Princes-ben, és mind a négyszer a PSG győzött, az összesített gólkülönbség 9-1. A francia együttes egyébként is remekül szerepel odahaza német vetélytársai ellen, mert nyolc találkozóból hetet megnyert (15-2-es gólkülönbséggel), és csak egyet adott gól nélküli döntetlenre. Ennek fényében kiváltképp értékes az előző szerdán Münchenben aratott 3-2-es diadal. A PSG mégis szoronghat, mert a bajor városban kidőlt a védelemből Marquinhos, aki napjaink alighanem legjobb középhátvédje széles e világon. S bár a középpályára Verratti valószínűleg visszatér, elöl pedig játszhat a Mbappé, Neymar szuper duó, a Kehrer, Danilo, Kimpembe, Diallo védőnégyes ingatagnak tetszik. Egyáltalán nem véletlen, hogy amíg Marquinhos Münchenben a pályán volt, nem kapott gólt a PSG, azután meg kettőt is beszedett. Igaz, a Bayern sem teljes, hiszen hiányzik a jelenkor „Gerd Müllere”, Robert Lewandowski, és az első találkozón szembe szökött, milyen a támadási hatékonyság a lengyel légiós nélkül. Arról a müncheni meccsről egyébként úgy emlékezett meg a franzstadti–csúti csúcsot vagy érthetetlenül mellőző vagy direkte elhallgató dekadens nyugati sajtó, mintha igazi labdarúgó-parádé zajlott volna Németországban. A spanyol Marca azt írta: „A Bajnokok Ligája legutóbbi döntőjének új kiadása látványos, fenséges, ragyogó, izgalmas volt.” Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint „Mbappé és Neymar a hó alatt lepte meg a Bayernt Münchenben.” És záporoztak az olyan megállapítások, mint a „Neymar-hatás”, „Neymar lenyűgöző fénypontjai”, és így tovább, ám Mbappét még „a világ második legjobb labdarúgójánál” is többre értékelték – ezek szerint ő az első –, mert szinte minden értékelőtől 9-es osztályzatot kapott, míg Neymar érdemjegyei 7,5 és 9 között mozogtak. Navas kapus és Marquinhos halmozta a 8-sokat, míg a „fordítva” osztályzó Kicker német sportmagazin Navasnak és Mbappénak másfelest, Marquinhosnak és Neymarnak 2-est adott. Ez az újság Neuer kapust 5-össel, Sülét 5 és felessel szomorította, s a Bayernből csak Kimmichet és Choupo-Motingot tüntette ki 2 és felessel. Mindezek ellenére a gólpasszkirály Thomas Müller bizakodik, mert úgy véli: „Senki nem szólhatott volna egy szót sem, ha Münchenben akár 6-3-ra nyerünk. Ám a legtöbbször lábon lőttük magunkat. A párizsi Hercegek Parkjában ezt nem tesszük.” A derűlátás még úgy is töretlen, hogy Lewandowskin kívül Douglas Costa, Gnabry, Süle, Tolisso, talán Boateng, Coman, Goretzka sem játszhat, és „életveszélyesen” nagy a feszültség Hasan Salihamidzic müncheni sportigazgató, valamint Hansi Flick sikeredző között. A PSG köreiben feltűnő a visszafogottság, hiszen a Barcelona fölényes kiejtése és a Bayern müncheni legyőzése után tényleg van mit veszíteni, és a párizsi körökben is akad lelki megterhelés, mert nem lehet pontosat tudni Mbappé és Neymar jövőbeni terveiről. Igaz, olyan szerződtetési szenzációk aligha adódhatnak, amilyenekre Miskolcon büszkék, mert a diósgyőri klubelnök kijelentette: „Soha nem érkezett egyszerre ennyi minőségi labdarúgó a DVTK-hoz egyetlen átigazolási időszak alatt.” Na most, ez a Diósgyőr a mai NB I tök utolsó helyezettje, és meditál az ember, mit szól odafenn vagy idelenn a párjukat ritkító játékoscsábításokhoz, mondjuk, Pál I László, Salamon József, Solymosi Ernő, Tamás Gyula vagy Veréb György. Az Avas aljáról eddig nem keresett Mbappé egyelőre a maradással vagy a váltással nem, csak a negyeddöntővel foglalkozik nyilvánosan, és úgy gondolja: „Még csupán a párharc felén vagyunk túl.” Ez feltétlenül közelebb áll a valósághoz, mint a diósgyőri elöljáró víziója.