Akkora hó esett a Bakonyban, hogy munkagépekkel takarítják

A háza azután gyulladt ki, hogy a mester bekapcsolta a karácsonyi izzósort.

A Tatabányai Járásbíróság jogerősen 1 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett fogházbüntetésre és 255 717 forint vagyonelkobzásra ítélt egy villanyszerelőt, emellett 3 évre eltiltotta foglalkozásától – írja az ügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A vádirat szerint a férfi 2017. november 10-ét követően a tatabányai ház padlásán, a bejövő fővezetékre illegálisan rákötött egy vezetéket, ezzel kikerülte a mérőórát. Ezt követően a sérült, biztosító berendezéssel el nem látott vezetékről látta el árammal a családi házat. Ezzel a villanyszerelés szakmai szabályait is megszegte. A szabálytalan rákötéssel 2019. november 20-ig 330 717 forint értékű áramot lopott, ebből 50 ezer forint térült meg. A „szakember” 2019. november 19-én a ház külső falazatára egy karácsonyi izzósort is felszerelt, amelynek villásdugóját a méretlen vezetékhez csatlakoztatott hosszabbítóba dugta be. Másnap felkapcsolta az izzósort, majd bement a házba aludni, rajta kívül a házban volt élettársa, lánya és három unokája. A szakszerűtlenül bekötött karácsonyi izzósor elektromos tüzet okozott az előtérben, a tűz átterjedt az épület tetőszerkezetének egy részére. A családtagok kimenekültek a házból hívták a tűzoltókat. A tűzoltók a házban lévő villanyóránál áramtalanítást végeztek. A szabálytalan áramvételezés miatt azonban a hálózat egyes részei továbbra is feszültség alatt voltak, emiatt a tűz oltása közben két tűzoltó külsérelmi nyommal nem járó, nyolc napon belül gyógyuló enyhe fokú áramütést szenvedett.