Női kézilabda BL: megint francia meló

A címvédő Győri Audi ETO a Brest Bretagne csapatával találkozik a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.

A sorozatot Magyarországon közvetítő Sport Tv stúdiójában sorsolták ki a legrangosabb sorozat, a női Bajokok Ligája négyes döntőjének párosítását: az EHF versenybizottságának elnöke, a szerb Bozidar Djurkovics kezébe a Győr nevét rejtő gömb került először, így ezután már csak az a kérdés maradt nyitva: melyik csapat lesz a címvédő ellenfele? Nos, kiderült, az elődöntő első párharcát a Győr a francia Bresttel vívja. Hogy ez kedvező vagy sem, hát erről erősen megoszlanak a vélemények: a magyar és a francia csapat eddig hatszor találkozott egymással, három győri siker mellett háromszor döntetlen volt a végeredmény. Az idei BL-sorozatban a csoportkörben játszott legutóbb a két csapat egymással. A harmadik fordulóban idegenben 25-25-ös, az Audi Arénában pedig 27-27-es döntetlen született. Ugyanakkor a Győr a négyes döntő egyetlen csapata, amelyik kettős győzelemmel kvalifikálta magát a végjátékba. Az ETO 13. alkalommal jutott a legjobb négy közé, 2007 óta ez csak egyszer, 2015-ben nem sikerült. A fináléba nyolcszor került be, amit ötször nyert meg. A három vetélytárs közül még semelyik sem ért fel a BL csúcsára, a Final Fourba is csak a Vipers Kristiansand jutott be 2019-ben. A torna érdekessége, hogy Görbicz Anita nyári visszavonulása miatt ezek a meccsek lesznek az utolsók, melyeket a Győr mezében nemzetközi porondon játszik. A sorsoláshoz Skype-on csatlakozott a négy klub egy-egy játékosa is. Kari Brattset, a Győr norvég beállója emlékeztetett két legutóbbi mérkőzésükre: „A Brest nagyon kemény csapat, amit már tapasztalhattunk ebben a szezonban is, hiszen kétszer játszottunk ellene. Az elhalasztott tavalyi Final Four miatt már két éve várunk erre a pillanatra, vagyis nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Úgy gondolom, felkészültünk, jöjjön a budapesti négyes döntő!” Sandra Toft, a Brest dán kapusa a múltra emlékezett: „Hat éve a Larvikkal voltam itt, ami csodálatos sportélmény volt. Most nem ugyanaz a helyzet, és a csapat is más. Mindannyian büszkék vagyunk és nagyon várjuk a döntőt. Úgy hiszem, meg tudjuk csinálni, s noha nagyszerű az ellenfelünk, de minden lehetséges.” A másik ágon a norvég Vipers Kristiansand és az orosz CSZKA Moszkva játszik egymással. Chana Masson, a CSZKA kapusa magánéleti élménnyel kezdte gyorsinterjúját: „2017-ben vissza akartam vonulni, de most nagyon örülök, hogy nem így történt. Akkor úgy éreztem, eljött az életemben az a pillanat, amikor a család, az anyaság került az előtérbe. Amikor ez megtörtént, kiderült: maradt még bennem motiváció, és játszani akartam. Minden játékos álma, hogy eljusson ide. Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért az álomért. Ambiciózus terv volt, sokat tettünk érte, és sikerült, ami nagyon jó érzéssel tölt el bennünket.” Egy másik kapus, a norvég Katrine Lunde a karaténból jelentkezett be, ugyanis csapata Oroszországban vívta ki a F4-szereplés jogát, hazatérve azonban a Norvégiában érvényes egészségügyi szabályok miatt elkülönítőbe kellett vonulniuk. „Bármelyik csapatot kaptuk volna, mindegyik egyaránt nehéz lett volna, ebből a szempontból mindegy, hogy melyik az ellenfelünk. A CSZKA-val régóta nem játszottunk, de ismerjük erejét, izgalmas lesz ellene. Nagyon erősek vagyunk, és az idényben egyre jobbak lettünk, jó érzés, hogy ilyen állapotban várhatjuk a négyes döntőt. A legutóbbi budapesti szereplésről nincs túl jó emlékem, megsérült a térdem, de most izgatottan várom a visszatérést. Az egész csapat karanténban van még négy napig, addig sokat fogunk edzeni, hogy minél jobb formában legyünk” – árulta el a Vipers Kristiansand kapusa.