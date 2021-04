33 centiméter hó hullott a Bakonyban

Két tanulmány alapján is úgy tűnik, megdőlt a korábbi feltételezés: nem teszi súlyosabbá a betegség lefolyását, viszont könnyebben és nagyobb mennyiségben terjedhet a mutáció, mint az eredeti vírus.

Nem halálosabb, de fertőzőbb a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett variánsa két egymástól független tanulmány szerint, amelyek kedden a The Lancet Infectious Diseases és a The Lancet Public Health című tudományos lapokban jelentek meg. Korábban azt feltételezték, hogy a B.1.1.7 nevet kapott variáns nemcsak könnyebben átadható, mint a Vuhanban felfedezett vírus, hanem nagyobb arányban vezet a megbetegedett páciensek halálához. A két kutatás a 2020 szeptembere és decembere közötti periódust vizsgálta, amikor a B.1.1.7. felbukkant és terjedni kezdett Angliában. Az első kutatásban brit páciensek részvételével végeztek teljes genomelemzést november 9. és december 20. között. Akkor a vuhani mellett már a brit variáns is terjedt Londonban. A kutatók összehasonlították a két variánssal fertőzöttek betegségének súlyosságát. A 341, igazoltan Covid-19-ben szenvedő ember 58 százaléka hordozta a brit, 42 valamely más variánst. Nem találtak összefüggést a súlyos lefolyás és a vírus variánsa között, a B.1.1.7.-tel fertőzöttek 36, a nem B.1.1.7.-tel fertőzöttek 38 százaléka lett súlyosan beteg vagy hunyt el. A brit variáns fertőzőképességét úgy vizsgálták, hogy a PCR-tesztekhez használt minták adatai alapján megbecsülték a beteg orrában és torkában lévő vírusmennyiséget. Az adatok alapján a B.1.1.7.-tel fertőzöttek mintái nagyobb mennyiséget tartalmaztak. A másik tanulmány egy Covid-applikáció 36 920 felhasználójának adatait elemezte. A felhasználók tesztje szeptember vége és december vége között lett pozitív. Ebben a 13 hétben nőtt meg a B.1.1.7. aránya Londonban, Délkelet- és Kelet-Angliában. „Megállapítottuk a fertőzőképesség növekedését, de azt is láttuk, hogy a B.1.1.7. terjedése egyértelműen reagált a lezárásokra és valószínűleg működött az eredeti vírus ellen szerzett védettség” – írta Claire Steves, a King's College London tudósa, a kutatás egyik vezetője. Nem találtak bizonyítékot arra, hogy változott volna az újrafertőződés esélye a B.1.1.7. esetében az eredeti vírushoz képest.