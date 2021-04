Patthelyzetben a tömegközlekedés

Az általános iskolák felső tagozatai május 10-ig még otthon maradhatnak, de az alsós osztályok és az óvodák kinyitnak hétfőtől - döntött a kormány.

Részsikernek nevezte a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, hogy a kormány végül úgy döntött, április 19-től "csak" az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatain nyitnak, a fölsőbb évfolyamosoknak - ugyanúgy, mint a középiskolásoknak - május 10-ig marad a digitális munkarend. Totyik Tamás lapunknak azt mondta: megérti, hogy az óvodás, valamint a kisiskolás - különösen az első, második osztályos - gyerekek esetében nagy szükség van a jelenléti oktatás-nevelésre, de a jelenlegi fertőzöttségi és halálozási járványadatok mellett még ezt a részleges nyitást is rizikósnak tartja. A PSZ alelnöke a német Robert Koch Intézet számításaira alapozva úgy véli, az oktatási-nevelési intézmények fokozatos nyitását csak azt követően lehetne megkezdeni, miután a napi új fertőzöttek száma tartósan 1400 alá csökkent. Ettől még messze vagyunk: az operatív törzs szerdai közlése szerint legutóbb 3597 új fertőzöttet regisztráltak. Totyik Tamás szerint az iskolák nyitása után törekedni kell a távolságtartásra, ha már a felsősök nem lesznek jelen, egy alsós osztályt két teremben helyezzenek el, hogy kerüljék a zsúfoltságot. Ha az időjárás engedi, az óvodásoknak is minél több lehetőséget kell adni, hogy a szabadban tartózkodhassanak. A jelenléti oktatás-nevelésbe pedig csak olyan pedagógusokat osszanak be, akik már átestek a fertőzésen vagy mindkét oltást megkapták. Az érdekvédő hangsúlyozta: ha egy intézményben valaki mégis megfertőződik, az igazgatók kapjanak jogosultságot az azonnali zárás elrendelésére. Korábban a másik tanári érdekvédelmi szervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is azt javasolta, hogy az általános iskolákban legalább a felsős évfolyamok maradhassanak otthon, és csak az alsósoknak legyen jelenléti oktatás. - Csakhogy amikor ezt mondtuk, még januárban, korántsem voltak ilyen rosszak a fertőzöttségi és a halálozási adatok – mutatott rá Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja. Szerinte az óvodákban szinte lehetetlen betartani a biztonsági előírásokat, a gyerekek, óvodapedagógusok, de az általános iskolai tanárok is komolyan ki lesznek téve a fertőzés veszélyének. Véleménye szerint az óvoda-iskola nyitás a jelenlegi helyzetben alaptörvényellenes is, mert nem garantálható a dolgozók, tanulók egészségének védelme. Nagy Erzsébet továbbra sem érti, ha az üzletekben mindenkinek kötelező a szájmaszk és tíz négyzetméteren csak egyetlen ember tartózkodhat, az ilyen szabályok hiánya az iskolákban, óvodákban miért nem jelent problémát. - Azt hiszem, ugyanarról a vírusról beszélünk. Én nem tudok arról, hogy a koronavírusnak van egy olyan változata, ami jobban fertőz a boltokban és kevésbé fertőz az iskolákban - fogalmazott Nagy Erzsébet. A PSZ kedden bemutatott reprezentatív felmérése szerint a pedagógusok 87 százaléka veszélyesnek tartja a jövő hétre tervezett iskolanyitást. Hasonló eredményekre jutott a Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért Közösség is: több mint 85 ezren töltötték ki kérdőívüket, mely szerint a szülők több mint 76 százaléka jelenleg nem tartja biztonságosnak az oktatási-nevelési intézményeket. Szerdán öt nagy szakszervezeti szövetség is közös nyilatkozatban állt ki a szülők és a tanárok mellett. Mindezzel kapcsolatban kerestük a Miniszterelnökséget, az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Klebelsberg Központot is, de cikkünk írásáig nem kaptunk választ kérdéseinkre.