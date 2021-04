Már etikai kódexe is van a baloldali előválasztásnak

A fővárosi önkormányzat jócskán elébe menve Orbán Viktor szerdai bejelentésének már márciusban meghirdette a turizmust és a vendéglátóipart segítő „újranyitási csomagját”.

Ennek értelmében új terasznyitásra alkalmas területeket jelölnek ki Budapesten és egyszerűsítik az engedélyezési eljárást. A bérleti díjakból pedig pedig a fővárosi tulajdonú területeken 90 százalékos kedvezményt adtak. Ennél többet nem engedett a jogszabály. Erre tett most rá még 10 százalékot a kormány – válaszolta a Népszavának Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. A kormány egyelőre nem határozta meg, hogy a teraszdíjak elengedése meddig tart. A főváros rendelkezése az év végéig hatályos. Az ebből származó bevételkiesés egyébként elenyésző a parkolási vagy az iparűzési adókiesésnek. 2019-ben valamivel több, mint 40 millió forint folyt be a teraszok közterület használati hozzájárulásából a fővárosi önkormányzathoz. Az újranyitási program részeként a helyiségbérleti díjak szintén 90 százalékos kedvezményét is kiterjesztették december végéig, a lejáró bérleti szerződéseket pedig a bérlő kérésére meghosszabbítják. A főváros támogatja a budapesti rendezvények megszervezését is: saját ingatlanaiban „Open office”-okat alakít ki és azokat ingyenes használatra adja a rendezvényszervezőknek. Az államigazgatás által szervezett események közterület használati díját egy rendezvény-alapba gyűjtik, amelyből a szektort közvetlenül támogatják. Csökkentik a rendezvénytartási engedély kiadásához kapcsolódó adminisztrációs terheket és egy „Újranyitási kampányt” is terveztek a rendezvények népszerűsítése érdekében.