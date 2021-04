Törött sörösüveggel támadt áldozatára egy ittas férfi

Változatlanul az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) tartják fogva a gyanúsítottat.

- derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásából.

Arról a kínai férfiról van szó, aki még március 13-án a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyén minden előzmény nélkül elkezdte betegtársát fojtogatni, majd ollóval meggyilkolt egy altatásban és lélegeztetőgépen lévő 54 éves nőt. A bíróság megállapította, hogy a személyi körülményei rendezetlenek, nem ismeri a magyar nyelvet, valamint magyarországi kötődéssel nem rendelkezik. Emiatt attól tartanak, hogy visszatérhet Kínába, valamint a bűnismétlés kockázatát is reálisnak vélik. Így mindenképpen szükséges vele szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés. A letartóztatás helye továbbra is az IMEI - áll a bíróság közleményében. Ha bűnösnek találják, akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik.